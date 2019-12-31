'AKP ideal değil menfaat birlikteliğidir, peyderpey kopmalar sürecek'

AKP'den peyderpey kopmaların süreceğini belirten Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, iktidar partisinin dağılmaya mahkum olduğunu kaydetti.







İktidar bir yandan muhalefet partileri üzerindeki baskı kurarken diğer yandan dağılma sürecine girmiş durumda. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, muhalefet üzerindeki baskıları, AKP içindeki tartışmaları ve siyasal gelişmeleri Mezopotamya Ajansı’na (MA) değerlendirdi. İktidarın tüm kazanımlarını kaybettiği için saldırganlaştığına dikkati çeken İslam, “Yani kendine taraftar toplama, insanları ikna etme gücünü kaybetti. Referandum, yerel seçim ve İstanbul’un yenilenen seçimlerini dikkate alırsanız, muhalefetin örgütlü bir şekilde demokrasi, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, parlamentonun ağırlığı gibi noktalarda uzlaşarak iktidarı çok ciddi bir şekilde geriletebildiğini gördük. AKP, bugün Meclis’te tek başına yasa çıkarabilecek güce sahip değil. Yani 300 salt çoğunluk dediğimiz yüzde 50’inin altında. Ancak bir koalisyonla, malumunuz MHP ve Vatan partisi koalisyonuyla götürüyor iktidarını” dedi.





‘AKP KAYBETTİ'





AKP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde çok önemli illeri kaybettiğini hatırlatan İslam, “Şimdi Türkiye ekonomisinin yüzde 70’nin döndüğü illeri muhalefete kaptırdı. Son İstanbul seçimlerini iptal ettiler, millet onlara 800 bin farkı gösterdi. Bunlar muhalefet adına, Türkiye’de ki demokrasiyi sahiplenme adına, parlamentoyu ve seçmenin ağırlığı sahiplenme adına önemli adımlar" diye belirtti. HDP'li 32 belediyeye atanan kayyumlarla iktidarın farklı bir taktiği devreye koyduğunu ifade eden İslam, "Belediye meclisinden birini başkan olarak seçmesi gerekirken bunu da yapmıyor kayyum atıyor. Yani başkanı görevden almakla hukukun gerekliliklerini yerine getirmiyor" diye konuştu.





‘PEYDERPEY KOPMALAR OLABİLİR’





Türkiye siyasetini büyük değişikliklerin beklediğine işaret eden İslam, AKP’nin yeni kurulan partilerden oldukça huzursuz olduğunu kaydetti. AKP olağanüstü dönem partisi oluğunu hatırlatan İslam, şunları ifade etti: “28 Şubat’ın olağanüstü şartları içerisinde bir anlamda dizayn edilmiş, kendi seçmenini ve kendi kadrolarını menfaat birliği üzerinden bir arada tutmaya yönelik, yani bir ideal üzerinden tutma değil de menfaat üzerinden bir arada tutmaya yönelik bir partidir. İktidarı kaybettikleri anda rant dağıtımının başından alınacakları için dağılmaya mahkum partilerdir. Onun için AKP’ye Makyavelist bir parti diyoruz, yani iktidarda kalmak için elinden gelen her şeyi yapan bir parti. İki şey olabilir, ya kendini toplayabilir kendi kodlarına dönebilir ya da peyderpey kopmalarla bu itirazlar yükselir.”



