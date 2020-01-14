







MHP ile kurdukları Cumhur İttifakı'nın artık yüzde 50'ye ulaşamadığı sonuçları ağırlıkta.





T24 yazarı Aydın Engin, "AKP iktidarı için 'gidici' deniyor, peki gider mi?" sorusuna cevap arıyor.





Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yenilenen seçiminden bugüne hemen her yerde AKP iktidarı için yolun sonunun göründüğü yorumlarının yapıldığına dikkat çeken Engin, "Eh, bu kadar aklı başında, bilgili, eğitimli, kültürlü, öngörülü kişiler, kesimler, gruplar, çevreler böyle diyorsa benim gibilere (hatta sizin gibilere de) 'Vardır herhalde bir bildikleri' demek düşüyor" görüşünü dile getiriyor.





Sözlerinin devamında, "Bence acele etmeyelim, genel havaya kapılıp kof umutlara kapılmayalım, o kof umutları çevremize yaymayalım" diyen Engin, şunları kaydediyor:





"AKP iktidarının gidiciliğinden anlaşılan çoğu kez reisleri Tayyip Erdoğan ile varlığını ona bağlamış tayfasının gidiciliği… Yani AKP Reisi yenilir ve siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kalırsa AKP iktidarı da biter ve ülkede demokrasi yeniden egemen olur (Keskin arkadaşlar için açıklama: Evet, bildiğiniz burjuva demokrasisinden söz ediyorum), hatta belki hukuk devleti bile geri döner ve siyasal İslamın iktidarı da sona erer.





Öyle mi olur gerçekten?





Eğer siyasal İslam'ın iktidarından AKP Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarı anlaşılıyorsa, "adam gider, iktidar biter" hesabı yapılıyorsa bu yanılgı payı yüksek bir öngörü, çok sığ bir siyasal analiz olur.





Siyasal İslam’ın iktidar tutkusunu ve bu uğurda dur durak bilmeyen mücadelesini, öyle 1967’ye dönüp, Necmettin Erbakan’ın Milli Nizam Partisi kurmasıyla filan başlatamayız."





2002’de Siyasal İslam cephesinin seçimden tek başına iktidar olacağı bir zaferle çıktığını hatırlatan Engin, "250 yılı aşan bir hasret sona ermişti. 2002’den 2020’ye kadar geçen süre ise iktidarın pekiştirilmesi, iktidarı yitirilmesini önleyecek kurumların oluşturulması ve örgütlenmesi ile geçti" diyor ve ekliyor:





"Peki olası bir seçimde AKP iktidarı, yani Tayyip Erdoğan ve takımı iktidarı yitirirse yani "gidici bunlar" öngörüleri doğru çıkarsa, bu, Siyasal İslam'ın da yenilgiyi kabul edip iktidarı terkedeceği anlamına mı gelir?





Yoksa demokrasi dışı yöntemler de dahil iktidarı yitirmemek, bir 250 yıl daha beklemek zorunda kalmamak için her şeyi göze alacağına, alabileceğine mi?





Kabul edin ki önemli ve doğru bir tartışma sorusu bu."