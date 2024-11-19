Samanyolu Haber /Gündem / 'AKP iktidarı operasyonlara devam ederek AİHM kararlarını hiçe sayıyor' /19 Kasım 2024 15:46

'AKP iktidarı operasyonlara devam ederek AİHM kararlarını hiçe sayıyor'

Türkiye'de bu sabah 66 ilde düzenlenen operasyonlarda KHK ile meslekten ihraç edilen 459 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Solidarity with OTHERS, Türkiye'de bu sabah Hizmet Hareketi'ne yönelik 66 ilde düzenlenen nefret operasyonları hakkında sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşım yaptı. 

Yayınlanan mesaj şu şekilde:

''Türkiye'de bu sabah 66 ilde düzenlenen operasyonlarda KHK ile meslekten ihraç edilen 459 kişi gözaltına alındı.

Bu gözaltılar, AİHM'in ByLock kullanmak, Bank Asya'ya para yatırmak ya da bazı sendikalara üye olmak gibi gerekçelerin suç isnadı için yeterli olmadığına hükmeden Yalçınkaya kararına rağmen devam etmektedir. Türk hükümeti bu tür gözaltılara devam ederek uluslararası hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini açıkça hiçe saymaktadır.

BM İnsan Hakları Komitesi, 7 Kasım 2024 tarihli Sonuç Gözlemlerinde bu endişeleri yinelemiş ve Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere yönelik toplu gözaltıların adil yargılamadan yoksun olduğunu ve temel hakları ihlal ettiğini belirtmiştir. Komite, Türkiye'yi bu keyfi uygulamaları durdurmaya ve uluslararası insan hakları normlarına uymaya çağırmıştır.

Bu uyarılara rağmen, Türk hükümeti baskıcı politikalarını sürdürmekte, ihraç edilen memurları ve muhalifleri gerekçe göstermeksizin hedef almaktadır.''




METNİN İNGİLİZCE VERSİYONU İÇİN TIKLAYIN

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'AKP iktidarı operasyonlara devam ederek AİHM kararlarını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:16:29