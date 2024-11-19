'AKP iktidarı operasyonlara devam ederek AİHM kararlarını hiçe sayıyor'

Solidarity with OTHERS , Türkiye'de bu sabah Hizmet Hareketi'ne yönelik 66 ilde düzenlenen nefret operasyonları hakkında sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşım yaptı.





Yayınlanan mesaj şu şekilde:







''Türkiye'de bu sabah 66 ilde düzenlenen operasyonlarda KHK ile meslekten ihraç edilen 459 kişi gözaltına alındı.







Bu gözaltılar, AİHM'in ByLock kullanmak, Bank Asya'ya para yatırmak ya da bazı sendikalara üye olmak gibi gerekçelerin suç isnadı için yeterli olmadığına hükmeden Yalçınkaya kararına rağmen devam etmektedir. Türk hükümeti bu tür gözaltılara devam ederek uluslararası hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini açıkça hiçe saymaktadır.





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BM İnsan Hakları Komitesi, 7 Kasım 2024 tarihli Sonuç Gözlemlerinde bu endişeleri yinelemiş ve Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere yönelik toplu gözaltıların adil yargılamadan yoksun olduğunu ve temel hakları ihlal ettiğini belirtmiştir. Komite, Türkiye'yi bu keyfi uygulamaları durdurmaya ve uluslararası insan hakları normlarına uymaya çağırmıştır.Bu uyarılara rağmen, Türk hükümeti baskıcı politikalarını sürdürmekte, ihraç edilen memurları ve muhalifleri gerekçe göstermeksizin hedef almaktadır.''