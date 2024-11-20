AKP iktidarı S-400 için formül arıyor: ABD'ye yeni talep iletildi

Türk yetkililerin, F-35'lere yönelik yaptırımların kaldırılması amacıyla ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresiyle temas halinde olduğu ileri sürüldü.





Bloomberg'in haberine göre, Türkiye, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini "elden çıkarmadan sınırlı kullanımını kabul edebileceği" mesajını ABD'ye verdi. Bunun karşılığında da Türkiye'nin, "F-35 programına geri dönülmesini istediği" iddia edildi.





Haberde, ABD tarafının, "Donald Trump'ın göreve başlamasını bekleyerek, Türkiye'ye henüz bir yanıt vermediği" aktarıldı.





Haberde, "Türk ve ABD'li yetkililer, S-400 konusundaki anlaşmazlığın çözülmesinin, uzun süredir müttefik olan iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğinde benzeri görülmemiş bir artışa yol açabileceğini belirttiler" ifadeleri yer aldı.





Türkiye'nin, F-35 beşinci nesil savaş uçağı programının "ilk ortaklarından biri" olduğu belirtilen haberde, "Yaklaşık 100 uçak satın alma planı, Türkiye'yi hayalet savaş uçağının en büyük dört yabancı müşterisinden biri haline getirdi. Türkiye daha önce bu girişime yatırdığı 1,4 milyar doların geri ödenmesini istedi. Türkiye için ayrılan 6 adet F-35A uçağı ABD'de depoda tutuluyor" denildi.