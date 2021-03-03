Samanyolu Haber /Gündem / AKP iktidarına "Züğürt Ağa" protestosu /03 Mart 2021 18:19

AKP iktidarına "Züğürt Ağa" protestosu

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi’ne bağlı Yukarıborandere Mahallesi’nde yaşayan 272 kişiye merayı ihlal ettikleri gerekçesiyle iki milyon TL’nin üzerinde para cezası geldi. Köylüler cezayı protesto etmek için “Yukarıboran Satılık” tabelası astılar.

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'Züğürt Ağa' filmi Kayseri'de gerçek oldu. Pınarbaşı İlçesi’ne bağlı Yukarıborandere Mahallesi’nde yaşayan 272 kişiye merayı ihlal ettikleri gerekçesiyle iki milyon liranın üzerinde para cezası kesildi. Ceza tebligatını gören köylüler, cezayı karşılamayacaklarını söyleyerek, “Yukarıboran Satılık” tabelası astılar. 

Dikkat çeken protestoyu TBMM gündemine taşıyan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Genel Kurul’da şöyle konuştu:

“Şener Şen'in köyünü satılığa çıkardığı Züğürt Ağa filmi Kayseri'de gerçek oldu, Pınarbaşı İlçemizin Yukarıborandere Mahallesi satılık. Yukarıborandere'de yaşayan 272 yurttaşımıza ‘meraları kullandınız’ diye 2 milyon liranın üzerinde para cezası kesildi. Evlerini, topraklarını satsalar iki milyon lira etmez; onlar da çareyi köyü toptan satmakta bulmuşlar. Sayın Milletvekili Hülya Nergis Hanım da çıkmış, adeta dalga geçer gibi ‘köylerimiz çok gelişti, köydü mahalle oldu’ diyor. Hülya Hanım, köylerin ne kadar geliştiğini yerinde görmek için Pınarbaşı'na, özellikle Yukarıborandere'ye gidin. Köyken bir gecede mahalle olan, sizin deyiminizle ‘gelişen’ Yukarıborandere sizi bekliyor.”
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