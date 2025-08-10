AKP iktidarında dolandırıcılık yüzde bin 526 arttı

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’de artan dolandırıcılık olaylarına ilişkin bir çalışma hazırladı.





Bu kapsamda 2023 yılında mahkemelerde dolandırıcılık suçuyla ilgili 214 bin dava açıldığını aktaran İlgezdi. bu sayının 2024’te 292 bine ulaştığını belirtti.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre İlgezdi, “Yüzde 37’lik artış demek, neredeyse her üç dosyadan birinin yeni eklendiği anlamına geliyor. Bu veriler, toplumun her katmanına etki etmiş güvensizlik ortamını, hukuki düzenin ne kadar zorlandığını ve vatandaşın nasıl suça itilmiş olduğunu ortaya koyuyor. Dolandırıcılık artık münferit bir olay değil, sistemin ürettiği bir sonuç hâline gelmiş durumda” ifadelerini kullandı.





Uzun vadeli karşılaştırmaların durumun ciddiyetini daha da net gösterdiğini belirten İlgezdi, “2006 yılında dolandırıcılık nedeniyle açılan dava sayısı yalnızca 18 bin civarındaydı. Bugün bu sayı 292 bine çıktı. Aradaki fark yüzde bin 526. Bu, sadece niceliksel bir artış değil; adalet sisteminin geldiği noktanın, toplumsal yapının ve kamu düzeninin ne kadar hasar gördüğünün bir göstergesidir. Her yeni dava; güven kaybının, toplumsal çöküşün resmidir” dedi.