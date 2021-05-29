AKP iktidarında intiharlar artıyor: 5 ayda 150 intihar

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, AKP iktidarında intihar olaylarıyla ilgili raporda çarpıcı tespitler yapıldı. Raporda, 2002-2019 arasında 4 bin 801 kişinin geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verdiği kaydedildi.







CHP’li Bingöl’ün hazırladığı raporda, AKP iktidarı döneminde intihar eden vatandaşların sayısının 60 bine dayandığı belirtildi.





17 YILDA 53 BİN KİŞİ CANINA KIYDI





Cumhuriyet’in haberine göre Türkiye’de 2002-2019 arasında 53 bin 425 yurttaş intihar ederek yaşamına son verdi. 2002’de 2 bin 301 olan intihar sayısı her yıl artarak 2012’de 3 binin üzerine çıktı. 2019’da ise 3 bin 406 kişi intihar etti.





EN ÖNEMLİ SEBEP GEÇİM SIKINTISI





2002-2019 arasında gerçekleşen 53 bin intihardan 4 bin 801’inin gerekçesi resmi raporlara “geçim zorluğu” olarak geçti. 17 yıldaki toplam rakamın neredeyse yarısı olan 22 bin 645 intiharın gerekçesinin ise “bilinmiyor” şeklinde raporlanması dikkat çekti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne göre son 8 yılda 127 işçi borçları, 68 işçi işsizlik, 53 işçi de mobbing nedeniyle intihar ederek yaşamına son verdi. 2019’da “geçim zorluğu” gerekçesi ile yaşanan intiharlar 321 ile son 17 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.





TÜİK RAKAMLARI GİZLİYOR





Artan intihar sayılarının ardından 2017’de TÜİK, intihar verilerini bülten kapsamından çıkardı. Resmi İstatistik Programı’nda da “2016’ya kadar ayrı sunulan “İntihar İstatistikleri”, 2017’den itibaren “Ölüm İstatistikleri” kapsamında açıklanmaya başlandı. Fakat “veri sansürü” sonrasında da intihar sayılarında azalma yerine ciddi artışlar sürdü.





İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE ARTIŞ





Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2020 Faaliyet Raporu’na göre Covid-19 pandemisi ile 2020’de sadece jandarma bölgesinde “Takibi gereken olaylar” başlığı altında 5 bin 593 “intihara teşebbüs” olayına müdahale edildi. Ayrıca jandarma bölgesinde 1023 intihar vakasının yaşandığı da rapora girdi. Yıllara göre değişen istatistikler baz alındığında, Türkiye’de intihar sonucu yaşamını yitiren kişi sayısı 2020’de, günde ortalama 9 kişi sınırını aştı. Uzmanların, intihar girişimlerinin, tamamlanmış intiharlardan 10 ile 40 kat daha fazla olduğu değerlendirmelerine göre de Türkiye’deki yıllık intihar girişimi sayısı 40 bin ile 150 bin arasında bir değere yükseldi.





NEDENİ GEÇİM SIKINTISI





2021’in ocak ayında en az 94, şubat ayında en az 99, mart ayında en az 112, nisan ayında da en az 129 kişinin intihar ederek yaşamına son verdiğine yönelik veriler haberlerde yer aldı. Mayıs verileri ile yerel basındaki intihar girişimleri ve ölümler de eklendiğinde 2021’deki intihar sayısı 600’e ulaştı. Pandemi kısıtlamaları ile 2021’in ilk 5 ayında yaşamına son veren 150’den fazla vatandaşın “Geçinemiyorum” demesi, intiharların ekonomik sorunlardan kaynaklandığını ortaya koydu.