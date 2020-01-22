AKP iktidarında Türkiye: Saatte 11 milyon lira faiz ödendi

CHP'nin hazırladığı ekonomi raporunda “Sürekli faiz karşıtı söylemlerde bulunulan AKP iktidarı döneminde, bütçeden iç ve dış borçlar için toplam 932 milyar lira faiz ödemesi yapıldı. Devlet 2019 yılında ayda ortalama 8.3 milyar lira, günde 247 milyon lira, saatte ise 11 milyon lira faiz ödedi'' denildi.





Raporda şu görüşlere yer verildi: “Geçen yıl ocak-kasım döneminde Türkiye, kamu ve özel sektör borçları için dışarıya 13 milyar 95 milyon dolarlık dış borç faiz ödemesi yaptı. Bu ödemeyle birlikte Ocak 2003-Kasım 2019 aylarını kapsayan AKP döneminde dış borç için ödenen toplam faiz 169 milyar 181 milyon dolara kadar çıktı.”





Sözcü'de yer alan habere göre, bütçenin 2019'da 123.7 milyar lira açık verdiğinin hatırlatıldığı raporda şu görüşlere yer verildi: “Bir önceki yıla göre yüzde 70 oranında büyüyen bütçe açığı eğer Merkez Bankası'nın (MB) birikmiş yedek akçesi (40.8 milyar lira) aktarılmasaydı, 164.5 milyar liraya kadar tırmanacak ve açık yüzde 130 olacaktı. 2019 yılında bütçe harcamaları yüzde 20.3 oranında artarak 999.5 milyar liraya çıkarken, MB'den yapılan aktarmalara rağmen bütçe gelirleri sadece yüzde 15.5 oranında artarak 875.8 milyar lirada kaldı.”





FAİZ ÖDEMELERİ %35 ARTTI





Raporda, 2019 yılında faiz ödemeleri yüzde 35.1 artarak 100 milyar liraya çıkarken, vergi gelirlerindeki artışın yüzde 8.3 oranında kaldığı vurgulandı. Rapora göre 2019 yılında yıllık ortalama enflasyonun yüzde 15.18 olduğu dikkate alındığında vergi gelirleri reel olarak yüzde 6 oranında daraldı. Raporda “Bütçe açığında dikkate değer bir bozulma yaşanan 2019 yılında Hazine'nin yaptığı iç borçlanmaların ortalama yıllık faizi yüzde 19.18 olarak gerçekleşti. Bu oran 2018 yılında ise yüzde 19.92 olmuştu” denildi.