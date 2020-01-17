Samanyolu Haber /Gündem / 'AKP İktidarının Hak İhlalleri Enkazı' raporu: 875 çocuk öldü! /17 Ocak 2020 10:12

'AKP İktidarının Hak İhlalleri Enkazı' raporu: 875 çocuk öldü!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2002 ile 2019 yılları arasında Türkiye’de yaşanan insan hakkı ihlallerini ortaya koyan, ‘AKP İktidarının Hak İhlalleri Enkazı’ isimli bir rapor hazırladı.

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Raporda, yurttaşların ‘yargısız infaz, dur ihtarına uymama, rastgele açılan ateşler, faili meçhul cinayetler, yasadışı örgüt saldırıları’ gibi çok sayıda sebepten ötürü yaşam haklarının ihlal edildiği vurgulandı. Rapora göre, Türkiye’de son 17 yılda yaşam hakkına yönelik yoğun ihlaller yaşandığı, bu nedenden ötürü 41 bin 694 kişinin yaşamını yitirdi. Ölenlerin 875’inin ise çocuk olduğu açıklandı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, raporda, devletin, insan haklarının korunması, eksiksiz hayata geçirilmesi ve hak ihlallerinin önlenmesinin temel sorumluluğu olduğu ancak istatistiklere göre bunun gereğini yerine getirmediğine dikkat çekildi. 

İhlallerin yeterince cezalandırılmaması nedeniyle artarak sürdüğünün de altının çizildiği raporda öne çıkan tespitler şöyle:

2011 yılına kadar yeterli çalışma yapılmasa da bu tarihten itibaren özel bir alan olarak ‘çocuğun yaşam hakkı ihlali’ tespit edilebilmektedir. Bu kapsamda 2011’de 815, 2012’de 606, 2013’te 633, 2014’te 627, 2015’te 875 çocuk ölümü yaşandı. 2016’da bu verileri tutan kurumlar KHK ile kapatıldığı için sayılar azalmaktadır. 2016’da 242, 2017’de 138, 2018’de 88 ve 2019’da 80 çocuğun yaşam hakkının ihlal edildiği belirlendi.
2002 ile 2019 yılları arasında 59 nefret cinayeti işlendi.
2008 yılından itibaren verilerine ulaşılabilen şüpheli asker ölümleri sonucu 367 kişi yaşamını yitirdi.
2002 ile 2019 arasında 23 bin 959 kişi işkenceye ve kötü muameleye uğradı. En fazla işkence olayı 5 bin 671 ile iki genel seçimin yapıldığı, IŞİD’in bombalı saldırılarının gerçekleştiği 2015 senesinde yaşandı.
2002 ile 2019 arasında en az 721 gazeteci tutuklandı, 199 gazeteci ise halen cezaevinde tutulmaktadır. En fazla gazeteci tutuklaması 206 kişi ile 2017 yılında yaşandı.
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