AKP il başkanı istifa etti

13 Aralık 2018'deni bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP İl Başkanlığı görevine ifa eden Ahmet Sağlam, görevinden istifa etti.





İstifasını sunan Sağlam, yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde aday olmayacağını belirterek, "Genel Merkez ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın da onayı ile 19/11/2019 tarihi itibariyle istifamı sunmuş bulunmaktayım." dedi.





AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı başında yapılacak olağan genel kurula kadar partide Ahmet Davutoğu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a yakın isimlerin tasfiye edilmesi için talimat vermişti.