Samanyolu Haber /Gündem / AKP İl Başkanlığı'na molotofkokteyli saldırı /14 Aralık 2024 23:28

AKP İl Başkanlığı'na molotofkokteyli saldırı

AKP Iğdır İl Başkanlığı'na molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken olayı gerçekleştiren 3 kişiden 2'si yakalanırken 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala saldırıya ilişkin paylaşım yaptı. Ala, "Saldırının tüm detaylarının aydınlatılması için sürecin yakından takipçisiyiz" dedi.

SHABER3.COM

Iğdır Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı binasına saat 19.00 sıralarında saldırı düzenlendi. Parti binasının önüne gelen kar maskeli şüpheliler içeri girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu gören şüphelilerden biri molotofları yakıp binaya attı. Diğer 2 kişi ise etrafı gözetledi. Şüpheliler olay sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede molotoflardan birinin patlamadığı, diğerinin ise kapıda hasara yol açtığı belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Parti binasına molotoflu saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Saldırı sonrası parti binasına giden Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, olay yerinde incelemelerde bulundu. Turgay, saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiğini 2 kişinin yakalandığı bilgisini verdi. Turgay, AK Parti İl Başkanı Ayaz’a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, yaptığı açıklamada, "Her geçen gün güç kaybeden örgüt bu tür saldırılarla insanları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyor. Şunu bilmeliler ki biz her zaman dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman da yılmadan, yorulmadan, korkmadan bu yolu yürüyeceğiz" dedi.

Daha önce de benzer bir saldırı olduğunu söyleyen Ayaz, "Bu ikinci oldu, 1 ay önce satırlı saldırı vardı, bugün de böyle. Emniyet güçlerimiz gereğini yapıyor. Biz kınıyoruz, lanetliyoruz. Durmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

'SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

AKP Iğdır İl Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "AK Parti İl Başkanlığımıza yönelik alçakça molotoflu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu hain saldırı, demokrasimize ve millet iradesine yapılmıştır. Iğdır’a hizmet etmekten geri koyacaklarını zanneden zihniyete, sağduyulu Iğdırlı hemşehrilerimiz fırsat vermeyecektir" ifadeleri yer aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP İl Başkanlığı'na molotofkokteyli saldırı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:36:48