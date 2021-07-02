Samanyolu Haber /Politika / AKP ilçe başkanını sosyal medyada arıyor /02 Temmuz 2021 23:00

AKP ilçe başkanını sosyal medyada arıyor

AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın Twitter sayfasında paylaşılan bir ilanda Ceylanpınar İlçe Başkanlığı için duyuruda bulunuldu.

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Ortaya çıkan yolsuzluklar nedeniyle kamuoyu araştırmalarında oyları hızla azalan AKP’deki bu olumsuz durum teşkilatlara da yansıdı. AKP, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe teşkilatına atama yapmak için sosyal medyadan “başkan” arıyor.

AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı, bir süredir görevden alınacağı iddia edilen Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek’in yerine atama yapmak için sosyal medyadan işe alım duyurusu yayınladı.

BAŞVURULAR YARIN SONA ERİYOR

AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı, bir süredir görevden alınacağı iddia edilen Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek’in yerine gelecek yeni başkan için Twitter üzerinden yaptığı işe alım paylaşımında; “DUYURU!!! Ceylanpınar İlçe Başkanı olmak isteyen vatandaşlarımız 03.07.2021 (Cumartesi) günü saat 12:00’a kadar özgeçmiş bilgilerini [email protected] adresine yollayarak, (0414) 216 84 03 numarasını arayarak veya İl Başkanlığımıza gelerek şahsen başvuruda bulunabilirler” ifadelerini kullandı.

AKP’DE İSTİFALAR SÜRÜYOR

AKP’de üst üste gelen istifa haberlerine bir yenisi daha eklendi. Samsun’un Terme ilçesinde AKP’den istifa eden 150 kişi Gelecek Partisi’ne katıldı. AKP Konya İl Kadın Kolları Başkanı Özgür Ergun ve AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Yöneticisi Emre Okur da de partisinden istifa etti.



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