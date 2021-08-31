AKP ile MHP'nin baraj hesabı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Kanunu’nda aylardır çalışan AKP ile MHP'nin yüzde 10’luk seçim barajının düşürülmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.







Erdoğan, seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesinde Cumhur İttifakı ortağı MHP ile hemfikir olduklarını söylerken, barajın daha da indirilebileceği sinyalini verdi. AKP ile MHP kurmayları, barajın yüzde 5’e indirileceğine kesin gözüyle bakıyor.





AKP ile MHP, TBMM’nin açılacağı 1 Ekim’e kadar seçim barajının düşürülmesinin yanında milletvekili transferleri, partilere Hazine yardımı, partilerin ittifaklar için iş birlikleri dahil birçok konuda değişiklik içerecek Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Kanunu üzerinde çalışma yapmayı sürdürecekler.





AKP ile MHP’nin bu konularda ne tür bir anlaşmaya varacakları merakla beklenirken, iki partinin seçim barajının düşürülmesinde hızlıca anlaşmaları siyaset kulislerini hareketlendirdi.





“Bunlar seçim adımları”





Ankara’da kulislerde en çok AKP ile MHP’nin yaşadıkları oy kaybı yüzünden seçim barajını düşürme konusunda hızlı hareket ettikleri, özellikle AKP’nin baraj altında kalma ihtimali yükselen MHP’yi kurtarmaya çalıştığı konuşuluyor. Metropol Araştırma’nın son verilerine göre AKP’nin 2018’de yüzde 42,56 olan oy oranı yüzde 29,3’e, MHP’nin yüzde 11,10 olan oy oranı yüzde 7,3’e kadar geriledi.





Siyaset Bilimci ve yazar Fatih Yaşlı da siyaset kulislerinde yapılan bu tahminlerin doğruluk payı olduğunu düşünüyor. Yaşlı, DW Türkçe’ye “AKP-MHP bloğu oylarının azaldığını fark etti ve buna göre önlemler almaya çalışıyor. MHP, yüzde 10’luk barajı geçemediği için bu yönde düzenleme yapıyorlar” diyor.





Yaşlı’ya göre bu düzenlemenin erken seçim olup olmayacağına ilişkin tartışmalara kattığı önemli bir boyut var. O da erken seçim iddialarını geri çeviren AKP ile MHP’nin, seçime dönük adımlar atmaya başlamış olması.





AKP ile MHP'nin HDP’nin yüzde 12’yi bulan oy oranını düşürmek, AKP’den kopan DEVA ve Gelecek partilerinin Millet İttifakı’na doğrudan katılımını ya da desteğini engellemek için de seçim barajını aşağıya çekmek istediği de siyaset kulislerinde dile getirilmişti. Bu değerlendirmeleri doğrudan yalanlamayan AKP kurmayları, bugün sadece “Biz yüzde 10’luk seçim barajını antidemokratik buluyoruz, o yüzden seçim barajını düşürmeye çalışıyoruz. Derdimiz, gayemiz budur” diyor.