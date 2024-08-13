Samanyolu Haber /Gündem / AKP ile Yeniden Refah arasında 'şantaj' krizi! /13 Ağustos 2024 22:17

AKP ile Yeniden Refah arasında 'şantaj' krizi!

YRP lideri Fatih Erbakan, partisinden bazı isimleri transfer edeceği öne sürülen AKP'yi 'siyasi şantaj'la suçladı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Erbakan'ın sözlerine yanıt verdi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinden bazı isimleri transfer edeceği öne sürülen AKP'yi 'siyasi şantaj'la suçladı.

Erbakan söz konusu durum hakkında, "31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partimizden seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri AK Parti iktidarının siyasi şantaj yöntemleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Milletimizin 31 Mart’ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir" ifadelerini kullandı.

"TÖHMET ALTINDA BIRAKIYORLAR"

Erbakan'ın sözlerine yanıt AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, partilerine geçmek isteyen belediye başkanlarının ‘töhmet altında’ bırakıldığını öne sürerek şunları söyledi:

"Yeniden Refah Partisi hür iradeleriyle AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren Belediye Başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmaktadır. Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir.

Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti’de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir."

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