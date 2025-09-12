AKP ilkokul çocuklarını ajan yaptı, ailelere 15 Temmuz fişlemesi yapıyor

AKP’li Bakan Yusuf Tekin’in yönettiği MEB’in 3. sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda yer alan bir ‘etkinlik’ fişleme tartışmalarını da beraberinde getirdi.





Gazeteci Adem Yavuz Arslan’ın “İlkokul 3.sınıf ders kitabıymış! Çocuklardan istenenlere bakın.” notuyla paylaştığı sayfada, çocuklardan aile üyelerinden biriyle 15 Temmuz hakkında bir ‘röportaj’ yapmaları isteniyor.









Söz konusu ‘etkinlikte’ belirlenen aile üyesine, 15 Temmuz’da nerede olduğu, 15 Temmuz’dan nasıl haberinin olduğu, o akşam neler hissettiği soruluyor.





Henüz ilkokul çağındaki çocuklara 'etkinlik' adı altında ödev verilen ve aile bireylerine sordurulan sorular 'fişleme' tartışmalarını yeniden alevlendirdi.