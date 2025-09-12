Samanyolu Haber /Gündem / AKP ilkokul çocuklarını ajan yaptı, ailelere 15 Temmuz fişlemesi yapıyor /12 Eylül 2025 11:05

AKP ilkokul çocuklarını ajan yaptı, ailelere 15 Temmuz fişlemesi yapıyor

MEB’in 3. sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda yer alan bir ‘etkinlik’ fişleme tartışmalarını da beraberinde getirdi.

SHABER3.COM

AKP’li Bakan Yusuf Tekin’in yönettiği MEB’in 3. sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda yer alan bir ‘etkinlik’ fişleme tartışmalarını da beraberinde getirdi. 

Gazeteci Adem Yavuz Arslan’ın “İlkokul 3.sınıf ders kitabıymış! Çocuklardan istenenlere bakın.” notuyla paylaştığı sayfada, çocuklardan aile üyelerinden biriyle 15 Temmuz hakkında bir ‘röportaj’ yapmaları isteniyor. 


Söz konusu ‘etkinlikte’ belirlenen aile üyesine, 15 Temmuz’da nerede olduğu, 15 Temmuz’dan nasıl haberinin olduğu, o akşam neler hissettiği soruluyor.

Henüz ilkokul çağındaki çocuklara 'etkinlik' adı altında ödev verilen ve aile bireylerine sordurulan sorular 'fişleme' tartışmalarını yeniden alevlendirdi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP ilkokul çocuklarını ajan yaptı, ailelere 15 Temmuz... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:20:03