Samanyolu Haber /Gündem / AKP İstanbul İl Başkanlığı'na Milli Görüşçü isim geliyor /22 Şubat 2021 13:24

AKP İstanbul İl Başkanlığı'na Milli Görüşçü isim geliyor

Osman Nuri Kabaktepe'nin AKP İstanbul İl Başkanlığı'na aday gösterildiği duyuruldu.

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İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7. Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek olan İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun."

Mevcut İl Başkanı Bayram Şenocak, dün (21 Şubat 2021) yaptığı açıklamayla kongrede aday olmayacağını söylemişti.

Osman Nuri Kabaktepe Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlenmiş, kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştu.Kabaktepe 2004 yerel seçimlerinde SP’den Fatsa belediye başkan adayı da oldu.

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