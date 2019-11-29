Samanyolu Haber /Gündem / 'Su zammını' engelleyen AKP'den elektrik ve doğalgaz zamlarına da el atması bekleniyor /29 Kasım 2019 11:07

'Su zammını' engelleyen AKP'den elektrik ve doğalgaz zamlarına da el atması bekleniyor

İstanbul, İBB'nin Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri'nin karşı oyları sayesinde suya gelecek zamdan kurtuldu. İBB yönetimi maliyet artışlarından ötürü suya yüzde 20 zam yapılmasını talep ediyordu. Son bir yılda doğalgaz ve elektriğe toplam 10 kez zam geldi. Vatandaş aklından 'keşke, İBB’nin Cumhur İttifakı Meclis üyeleri bu zamların da önüne geçebilecek yetkilere sahip olsaydı' diye geçiriyor. Keşke TBMM'de de Cumhur İttifakı'nın işbirliği ile oylama yapılsa ve yapılan bazı zamlar geri alınsa veya zamlar hiç yapılmadan ortadan kalksa.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde İSKİ'nin suya yapmak istediği yüzde 20'lik zam Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'li Belediye Meclisi üyelerinin oyları ile reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Biz İstanbul'a söz verdik. İyi günde kötü günde İstanbullunun yanında olacağız dedik. Bugün, ‘Hayatı ucuzlatacağız' diyerek göreve gelenlerin önümüze getirdikleri su zammına, İBB AK Parti Grubu olarak, ‘hayır' diyerek geçit vermedik” ifadelerini kullandı.

Mehmet Tevfik Göksu'nun da belirttiği gibi AKP ve MHP'li üyeler sayesinde İstanbul'da suya zam yapılmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi su zammını tartışırken tüm Türkiye'yi ilgilendiren zamların ardı arkası kesilmiyor.

Örneğin son bir yılda doğalgaz ve elektriğe toplam 10 kez zam, birer kez de indirim geldi. Elektrik zamları Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanırken doğalgaz zammı BOTAŞ tarafından açıklanıyor. Keşke iki kurum da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri gibi davransa da bu zamlar da hiç yapılmasa veya makul düzeyde tutulsa…
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