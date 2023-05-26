AKP istedi Seçim Kurulu, Kılıçdaroğlu'nun BaBaLa TV gösterimini yasakladı

CHP Bursa İl Başkanlığı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Grup toplantılarındaki konuşmalarından kesitlerin ve bu hafta katıldığı Babala TV’deki “Mevzular Açık Mikrofon” programını Kent Meydanı’nda kurduğu LED ekranla yayınlamak istedi.







Dün akşam 21.00’e kadar izinli olarak yapılacak gösterim, elektrik kesintisi nedeniyle aksamasına karşın teknik sorunlar giderilerek yayınlanmıştı.





Cumartesi günü yine Kent Meydanı’nda yapılacak olan gösterime bu kez AKP “sadece karalama niteliği taşıdığı” iddiasıyla itiraz ederek, yayının engellenmesini talep etti.





Talep, CHP ve İYİ Partili üyelerin muhalefet şerhine karşın Osmangazi İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilerek yarın yapılacak olan gösterim yasaklandı.









