Samanyolu Haber /Gündem / AKP istedi, X yaptı: Metin Cihan'ın hesabı mahkeme kararı olmadan engellendi /09 Şubat 2025 11:33

AKP istedi, X yaptı: Metin Cihan'ın hesabı mahkeme kararı olmadan engellendi

Son zamanlarda Türkiye’nin İsrail’le sürdürdüğü ticarete yönelik paylaşımlarıyla öne çıkan gazeteci Metin Cihan’ın X hesabı erişime engellendi. Bunun üzerine Cihan “Bu yüzden cezalandırılıyorum ve insanların haberlerime ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

‘Rabia Naz’ cinayeti, ‘TÜGVA’dan atamalar ve Türkiye’nin İsrail ile ticaretine yönelik paylaşımlarıyla öne çıkan gazeteci Metin Cihan’ın X (Twitter) hesabı, Türkiye’de erişime engellendi. 

Cihan'ın platform üzerinden hesabı kontrol edildiğinde kullanıcıların karşısına, "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki 'Metin Cihan' için erişim engellendi" yazısının çıktığı görülüyor.

Bununla beraber, Cihan ‘Bluesky’ adlı sosyal medya platformundan bir açıklama yayımladı. 

Cihan şunları yazdı: 

“"X (Twitter) hesabım yasaklandı. Paylaşımlarım artık Türkiye'den görünmüyor.

Öncelikle sizden bir ricam var: Bu görseli kendi hesabınızdan paylaşırsanız, açıklamamın duyulması için yardımınız dokunmuş olacak.

Hakkımda hiçbir mahkeme hükmü yok. Bu kararın hiçbir yasal dayanağı yok. Hükümet talep etti, X yerine getirdi. Sansür bu basitlikte işliyor.

Peki neden?

Filistin'de katliam devam ederken ülkemizin İsrail'e askeri alan dahil her tür tedarikçiliğini belgelerle gösterdiğim için. İsrail ile işbirliğini açığa çıkardığım için.

Haberlerimi sadece herkese açık resmi kaynaklara dayandırdım. Ticaret bakanlığı verilerini paylaştım.

Bakanlık bu ticareti sonradan itiraf etmek zorunda kaldı ve Erdoğan'ın yerel seçim yenilgisinde bu gerçeğin büyük etkisi oldu.

Bu yüzden cezalandırılıyorum ve insanların haberlerime ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar.

Twitter. özellikle X adını aldıktan sonra, yani dünyanın her yerinde katliamcı ve baskıcı politikaları destekleyen bir zengin züppe tarafından satın alındıktan sonra, sansür sıradan bir uygulama haline geldi.

Daha özgür ve sansürsüz bir sosyal medya için Twitter benzeri bir alternatif arayışındaki herkesi Bluesky'a davet ediyorum. Haberlerimi oradan paylaşmaya devam edeceğim.

Belki sesim daha az duyulacak ama ben susmayacağım.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP istedi, X yaptı: Metin Cihan'ın hesabı mahkeme kararı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:54:38