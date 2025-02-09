AKP istedi, X yaptı: Metin Cihan'ın hesabı mahkeme kararı olmadan engellendi

‘Rabia Naz’ cinayeti, ‘TÜGVA’dan atamalar ve Türkiye’nin İsrail ile ticaretine yönelik paylaşımlarıyla öne çıkan gazeteci Metin Cihan’ın X (Twitter) hesabı, Türkiye’de erişime engellendi.





Cihan'ın platform üzerinden hesabı kontrol edildiğinde kullanıcıların karşısına, "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki 'Metin Cihan' için erişim engellendi" yazısının çıktığı görülüyor.





Bununla beraber, Cihan ‘Bluesky’ adlı sosyal medya platformundan bir açıklama yayımladı.





Cihan şunları yazdı:





“"X (Twitter) hesabım yasaklandı. Paylaşımlarım artık Türkiye'den görünmüyor.





Öncelikle sizden bir ricam var: Bu görseli kendi hesabınızdan paylaşırsanız, açıklamamın duyulması için yardımınız dokunmuş olacak.





Hakkımda hiçbir mahkeme hükmü yok. Bu kararın hiçbir yasal dayanağı yok. Hükümet talep etti, X yerine getirdi. Sansür bu basitlikte işliyor.





Peki neden?





Filistin'de katliam devam ederken ülkemizin İsrail'e askeri alan dahil her tür tedarikçiliğini belgelerle gösterdiğim için. İsrail ile işbirliğini açığa çıkardığım için.





Haberlerimi sadece herkese açık resmi kaynaklara dayandırdım. Ticaret bakanlığı verilerini paylaştım.





Bakanlık bu ticareti sonradan itiraf etmek zorunda kaldı ve Erdoğan'ın yerel seçim yenilgisinde bu gerçeğin büyük etkisi oldu.





Bu yüzden cezalandırılıyorum ve insanların haberlerime ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar.





Twitter. özellikle X adını aldıktan sonra, yani dünyanın her yerinde katliamcı ve baskıcı politikaları destekleyen bir zengin züppe tarafından satın alındıktan sonra, sansür sıradan bir uygulama haline geldi.





Daha özgür ve sansürsüz bir sosyal medya için Twitter benzeri bir alternatif arayışındaki herkesi Bluesky'a davet ediyorum. Haberlerimi oradan paylaşmaya devam edeceğim.





Belki sesim daha az duyulacak ama ben susmayacağım.”



