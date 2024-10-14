Samanyolu Haber /Gündem / AKP kafaya koydu: 'Kart iptal edilse bile' 750 TL'yi alacak /14 Ekim 2024 11:51

AKP kafaya koydu: 'Kart iptal edilse bile' 750 TL'yi alacak

Limiti 100 bin lirayı aşan kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu’na alınacak 750 liralık ücret için ayrıntılar belli oldu.

SHABER3.COM

AKP’nin hazırladığı Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na ilave kaynak yaratılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Kabul edilmesi halinde yıllık toplanacak rakamın 63 milyar lira civarında olması bekleniyor. 

HER YIL 5 OCAK’TA KARTLARDAN KESİLECEK 
Cumhuriyet'te yer alan habere göre 100 bin lira limitini geçen kredi kartı sahiplerinden yapılacak kesinti, her yıl ocak ayının 5’inci gününde tahsil edilecek. Kart iptal edilse bile alınan pay iade edilmeyecek. 750 liralık fon ücreti dönem hesap ekstresinde belirtilecek. 

YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ZAM GELECEK
Vergi düzenlemesindeki rakamlar bu yıl yüzde 45 civarında olması beklenen yeniden değerleme oranına göre yükseliş gösterecek. 

KART İPTALİNDE 750 TL ÖDEME İADE EDİLMEYECEK
Yıl içinde alınan limiti 100 binin üzerine çıkarılan veya limiti 100 bin lira üstü kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabından alınacak. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 liralık pay kart iptal edilse de geri ödenmeyecek. Kartın yıl içinde herhangi bir sebeple yenilenmesi halinde, ilgili yıl için pay ödenmiş ise ayrıca pay tahsil edilmeyecek. Fiziki bir kartın limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve fiziki olmayan kartlar için ayrıca pay alınmayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP kafaya koydu: 'Kart iptal edilse bile' 750 TL'yi alacak Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:41:43