AKP kafaya koydu: 'Kart iptal edilse bile' 750 TL'yi alacak

AKP’nin hazırladığı Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na ilave kaynak yaratılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Kabul edilmesi halinde yıllık toplanacak rakamın 63 milyar lira civarında olması bekleniyor.







HER YIL 5 OCAK’TA KARTLARDAN KESİLECEK



Cumhuriyet'te yer alan habere göre 100 bin lira limitini geçen kredi kartı sahiplerinden yapılacak kesinti, her yıl ocak ayının 5’inci gününde tahsil edilecek. Kart iptal edilse bile alınan pay iade edilmeyecek. 750 liralık fon ücreti dönem hesap ekstresinde belirtilecek.





YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ZAM GELECEK



Vergi düzenlemesindeki rakamlar bu yıl yüzde 45 civarında olması beklenen yeniden değerleme oranına göre yükseliş gösterecek.





KART İPTALİNDE 750 TL ÖDEME İADE EDİLMEYECEK



Yıl içinde alınan limiti 100 binin üzerine çıkarılan veya limiti 100 bin lira üstü kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabından alınacak. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 liralık pay kart iptal edilse de geri ödenmeyecek. Kartın yıl içinde herhangi bir sebeple yenilenmesi halinde, ilgili yıl için pay ödenmiş ise ayrıca pay tahsil edilmeyecek. Fiziki bir kartın limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve fiziki olmayan kartlar için ayrıca pay alınmayacak.