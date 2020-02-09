Samanyolu Haber /Politika / AKP kan kaybetmeye devam ediyor /09 Şubat 2020 15:38

AKP kan kaybetmeye devam ediyor

Son dönemde yaşadığı üye kayıplarıyla da gündeme gelen AK Parti'nin 50 içinde kaybettiği toplam üye sayısı da belli oldu.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayılarıyla ilgili verileri 4 Şubat itibariyle güncellendi.

Buna göre AKP'nin üye sayısı 50 günde 15 bin 692 kişi azaldı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre daha önce 10 milyon 211 bin 596 üyesi bulunan partinin üye sayısı, 10 milyon 195 bin 904 olarak kayıtlara geçti.

Başsavcılığın verilerine göre hiç üyesi bulunmayan siyasi partiler de şu şekilde sıralandı:

“Anadolu Birliği Partisi, AS Parti, Ayyıldız Partisi, Demokratik Genç Parti, Engelsiz Türkiye Partisi, Gelecek Partisi, Genç Anadolu Partisi, İşçi Demokrasi Partisi, Kadın Partisi, Milli Mücadele Partisi, Ötüken Birliği Partisi, Sağduyu Partisi, Sosyalist Emekçiler Partisi, Türk ve Dünya Birliği Partisi ve Yeni Dünya Partisi”
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