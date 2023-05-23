Samanyolu Haber /Politika / AKP kara propagandaya yeni yalanlar ekledi /23 Mayıs 2023 08:41

AKP kara propagandaya yeni yalanlar ekledi

Mahmut Tanal, milletvekili seçildiği Şanlıurfa’da muhalefete, “Kılıçdaroğ-lu seçilirse Ayasofya’yı kapatacak”, “Camileri yıkacak” ve “Başörtüsünü yasaklayacak” iftiralarının atıldığını söyledi...

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Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'na yönelik kara propagandasına Şanlıurfa'da yeni doneler eklendi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Hemşerilerimizden öğrendik ki yalan ve iftirayı şiar edinen iktidarın algı timleri, seçmenin kafasını karıştırmak için yine boş durmuyor'' dedi. Tanal, yeni iftiraları sıralayarak şunları söyledi:

DİNİ İSTİSMAR EDİYORLAR

“Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz algı timleri, ‘Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olursa, Ayasofya Cami ibadete kapatılacak, tekrar müzeye dönüştürülecek. CHP, dozerlerle camileri yıkacak, kadınların başörtüsü takmasını yasaklayacak. Terör örgütü PYD, Akçakale'den Türkiye'ye giriş yapacak' iftirasını insafsızca yayıyor. Birkaç oy uğruna iftirada sınır tanımayan, dini istismar etmeye devam eden zavallılar… Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran CHP'dir. İmam Hatip Okullarını, İlahiyat Fakültelerini açan CHP'dir. Osmanlı döneminde bakımsız kalan camileri onaran, ibadete açan CHP'dir. Kılıçdaroğlu'nun belirttiği gibi terör örgütleriyle işbirliği yapanların, terör örgütleriyle kucak kucağa olanların Allah bin belasını versin.”

SOSYAL MEDYA YALANLARI

Öte yandan özellikle sosyal medyada Kılıçdaroğlu aleyhine şu paylaşımlar dikkat çekiyor: Amerika'dan icazet aldı. PKK ile kol kola. Millet İttifakı'nın yedinci ortağı PKK. Öcalan'ı İmralı'dan çıkaracaklar. İHA ve SİHA üretimi duracak. Özerklik ilan edilecek. Oğlun istediği takdirde erkek arkadaşı ile evlenecek.
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