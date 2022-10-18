‘AKP, Karadeniz gazı için seçim öncesi sembolik açılışa hazırlanıyor ’

Karadeniz’de Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen doğalgazı çıkarma çalışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan dün “Karadeniz’de keşfedilen doğalgazı 2023’ün ilk aylarında vatandaşlarımızın evlerinde kullanımına sunacağız” açıklaması geldi.





2020 ve 2021 yıllarındaki sondaj çalışmaları sonrasında toplamda 540 milyar metreküplük rezerv olduğu açıklanan sahada kuyu açma ve boru döşeme çalışmaları devam ediyor.





Bölgede çıkarılan gaz, 170 kilometrelik boru hattıyla Filyos’taki işleme tesisine taşınacak ve buradan da 211 kilometrelik boru hattıyla ulusal iletim şebekesine bağlanacak.





Resmi açıklamalara göre, Sakarya Gaz Sahası’nda üretim için öncelikle 10 kuyu açılacak ve ilk etapta günlük 10 milyon metreküp, ikinci etapta günlük 40 milyon metreküp doğalgaz şebekeye verilecek.





BOTAŞ Eski Genel Müdürü Gökhan Yardım, BOTAŞ Eski Doğalgaz Alım Dairesi Başkanı Ali Arif Aktürk ve enerji uzmanı Necdet Pamir, Karadeniz gazıyla ilgili son durumu sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.





‘KATKI YAPAR ANCAK ETKİSİ SINIRLI OLUR’

Türkiye’de kış aylarında kesinti olmazsa günlük doğalgaz tüketimin 350 milyon metreküpe kadar çıkabileceğini, dolayısıyla açıklandığı gibi Karadeniz’den günlük 10 milyon metreküp gaz çıkarılsa bile bunun etkisinin sınırlı olacağını belirten Yardım, Karadeniz gazının sisteme katkıda bulunacağını ancak vatandaş için indirim anlamına gelmeyeceğini vurguladı.





Yardım ayrıca, TPAO’nun bir kamu şirketi olarak Karadeniz’deki yatırıma ve maliyetlere ilişkin kamuoyuna bilgi vermesi gerektiğini ancak bu bilginin paylaşılmadığını belirtti.





Türkiye’nin doğalgaz tüketimi 2021’de yıllık toplam yaklaşık 60 milyar metreküp olmuştu.





‘SEÇİM ÖNCESİ SEMBOLİK TÖREN OLACAK’





Aktürk ise, 2023’ün ilk aylarında Karadeniz’den sisteme 10 milyon metreküp gaz verilmesinin mümkün görünmediğini, seçim öncesinde siyaset malzemesi olarak kullanılmak üzere sembolik miktarda gaz çıkarılabileceğini ve sembolik tören düzenlenebileceğini söyledi.





Açık denizde inşaatın bitmesinin ardından testlerin yapılması gerektiğini ve hiçbir aksaklık olmaması durumunda 4-5 ay sonra hattın devreye alınabileceğini belirten Aktürk, 10 milyon metreküplük kapasiteye çıkılmasının zaman alacağını belirtti.





Aktürk, bölgedeki yatırım bedelinin 3,5 milyar dolar olabileceği yönünde bilgiler olduğunu ancak bu konuda resmi hiçbir bilginin kamuoyu ile paylaşılmadığını dile getirdi.





Aktürk de kışın Türkiye’nin günlük gaz tüketiminin 330 milyon metreküpe kadar çıkabileceğini belirtti.





‘GEREKLİ TESTLER YAPILMADAN YATIRIM YAPILDI’

Necdet Pamir, 540 milyar metreküplük rezerv olduğu açıklamasının doğru olmayabileceğini vurguladı.





İlk gazın hangi ay devreye alınacağından ziyade söz konusu sahadaki rezerv hesabı için yeterli kuyu açılmadan ve gerekli testler yapılmadan yabancı şirketlere milyarlarca dolar ödenerek yatırım yapılmasının konuşulması gerektiğini belirten Pamir, yanlış adımların atıldığını söyledi.





Gerekli testler yapılmadan açıklanan rezerv rakamının doğru olmayacağını belirten Pamir, karşılığının alınıp alınmayacağı belli olmadan yatırımın yapıldığını vurguladı.