Samanyolu Haber /Gündem / AKP kaşıkla verip kepçeyle alacak: Sağlıkta kriz kapıda /27 Kasım 2024 10:33

AKP kaşıkla verip kepçeyle alacak: Sağlıkta kriz kapıda

Teklife göre sağlık hizmetlerinden yararlananlardan kesilen katkı payı 10 kat artırılacak ve aile hekimlerinden alınabilen bazı raporlardan ücret talep edilecek.

SHABER3.COM

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi, AKP’li milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yasa teklifi, 2015 yılından önceki Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini öngörse de bazı maddeleri nedeniyle tartışma konusu oldu. Teklife göre aile hekimleri, mesai dışında yurttaşlara ücretsiz hizmet verebilecek. Aile hekimliği hizmetleri, acil haller hariç, haftada 40 saatten az olmamak kaydıyla bakanlık tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek. Bakanlıkça tarifeleri belirlenen hizmetlerden tahsil edilecek gelirler, il sağlık müdürlüklerinin döner sermaye işletmelerinde bu amaçla açılacak olan hesaba yatırılacak. Bu hesapta toplanan gelirlerin, aile sağlığı merkezi giderlerinde kullanılması da dahil aile hekimine ve aile sağlığı çalışanına dağıtılabilecek miktarları ile dağıtım ve harcamaya ilişkin diğer usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine bakanlıkça belirlenecek. 

Hacamat, sülük vb. uygulamaları kapsayan geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin aile hekimliği birimlerinde ücretli olarak sunulması sağlanacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre vatandaşlar, aile hekimine gitmeden ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına giderse katkı payı ödeyecek. Mevcut yasada bulunan 2 TL katkı muayene payı, 20 TL olarak değiştirilecek ve bu ücretin yeniden değerlendirme oranı kadar her yıl artırılacak. 

Ehliyet gibi aile hekimliklerinden alınan bazı raporlar da ücretli olacak. Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gerekli görülen, yurtiçinden sağlanması mümkün olmayan beşeri tıbbi ürünler; Sağlık Bakanlığı onayı ile SGK tarafından yurtdışından temin edilerek hastalara ulaştırılacak. Yabancı uyruklu öğrenciler, kayıtlarının devam etmesi şartıyla herhangi bir eğitim öğretim yılının başlangıç tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortalısı olabilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda yapılan değişiklikle de eğitim kurumu tanımı genişletilecek. Çalışan Sağlığı Merkezleri’nin (ÇASMER) açık bir şekilde ifade edilmesiyle bu merkezlerin, iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesindeki konumu ve işlevini ortaya koyacak yasal düzenlemeye gidiliyor. 

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, bağlı bulundukları kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşundan hizmet alarak da iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirebilecek. 

Kanun kapsamında sağlık raporları, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için aile hekimleri ve kamu sağlık hizmeti sunucularının yanı sıra ÇASMER’lerden de alınabilecek.

‘HEKİMİ HEDEF GÖSTERMEK’
Yasa teklifini değerlendiren Hekim Birliği Sendikası Basın ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Gökhan Doğramacı şunları kaydetti:

Ücretlendirme, hekim ve hasta arasında güveni zedeleyebilir, “ticari” algı yaratabilir. Ücretin tahsilatı ve usulü, maddi şüpheler doğurabilir. Ücretin hekimde kalacağının söylenmesi bile hekimi hedef göstermektir.

Sevk sistemi, aile hekimliğindeki yükün artmasına neden olacaktır. 

Sevk sisteminin kötü yönetimi, ikinci ve üçüncü basamaklarda hasta yoğunluğunu azaltmaktan ziyade sevksiz gelen hastalar için daha büyük bir karmaşaya yol açabilir.

Sevkle gelen hastanın beklentisi daha fazla olacaktır.

Sevk olunca katılım payının yüzde 50’ye kadar düşebileceğine işaret eden Doğramacı, “Muayene katılım payı 6 TL. Hepsini almazsanız ne olur? 3 TL indirim için mi tüm bu karmaşa. Zaten dolmuş parası 20 TL” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP kaşıkla verip kepçeyle alacak: Sağlıkta kriz kapıda Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:20:49