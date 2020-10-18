Samanyolu Haber /Gündem / AKP kayıt dışı paraya yine af getiriyor... /18 Ekim 2020 09:15

AKP kayıt dışı paraya yine af getiriyor...

AKP, Meclis’e sunduğu “torba öneri” ile kayıt dışı paraya yeniden af getiriyor

SHABER3.COM

AKP’nin Meclis’e sunduğu, tam adı “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” olan “torba teklifte” yer alan düzenlemelerden biri de kayıt dışı paralara af getiriyor. 


Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymeti Türkiye’ye getirenler bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Yurtdışındaki kredilerin kapatılmasında kullanabilecek. Bu durumda borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirme şartı da aranmayacak. Türkiye’ye getirilen varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelere dahil edilebilecek. Ayrıca Türkiye’de bulunan ancak işletmelerin kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların yasal defterlere kaydedilebilmesine olanak sağlanacak. Tüm bu varlıklar için hiçbir surette vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacak. Süre, 30 Haziran 2021 olarak belirlendi. Ancak cumhurbaşkanı bu süreyi 1 yıla kadar uzatabilecek. 
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