Samanyolu Haber /Gündem / AKP, kaynağı meçhul para ile ekonomiye can suyu arıyor /30 Haziran 2021 10:02

AKP, kaynağı meçhul para ile ekonomiye can suyu arıyor

Varlık Barışı diye bilinen ve yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'ye getirilebilmesine imkân tanıyan kanunun geçerlilik süresi 1 Ocak 2022 tarihine kadar uzatıldı.

SHABER3.COM

Varlık Barışı başvurularında sürenin 6 ay daha uzatılmasına dair karar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Varlık Barışı’nda süre 30 Haziran itibarıyla sona eriyordu. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye’ye getirilebilecek. Kaynağı belirsiz paranın yüzde 1’i Maliye’ye ödenecek.
 
VARLIK BARIŞI NEDİR?

Türkiye’de ilki 2008’de uygulamaya konulan Varlık Barışı uygulamasından Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de faydalanabiliyor.

Yurt içinde bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları vergi dairelerine bildiren mükellefler de kanundan faydalanabilecek.

Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan, para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gayrimenkuller de 1 Ocak 2022 tarihine kadar Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecek.

Gayrimenkullerin ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde de sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen 10’uncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden faydalanılabilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP, kaynağı meçhul para ile ekonomiye can suyu arıyor Sonraki Haber >>

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:51:28