AKP kayyumu da AKP’nin izinde

TARTIŞMALI İSİMLER GÖREVDEN ALINDI





Kayseri Develi Kaymakamı Sinan Aslan’ın, Van İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediyesi Kayyumı olarak görev yaptığı dönemde, belediyeye 27 kişiyi usulsüz olarak işe aldığı ileri sürüldü. İsminin açıklanmasını istemeyen yurttaşlar, “İpekyolu, kayyum Aslan yönetimindeyken, yakın çevresindeki kişilerin çocukları, eşleri işe alındı. Belediyeler, torpille ve mülakatsız işe alımlarla doldu” dedi.Sinan Aslan’ın İpekyolu’nda kayyum olarak görev yaptığı dönemde liyakatsiz işe alımlar yaptığını söyleyen yurttaşlar, “Personel alınırken ilana çıkılmadı ve işe alınan kişilere mülakat yapılmadı. Hep yakın çevresinden kişilerin çocuklarını ve eşlerini işe aldı. Aslan, işe aldığı kişilerin çoğunu önce İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 9 aylığına geçici işçi olarak alıyor, bir süre sonra belediye kadrosuna geçiş yapıyordu. Alımlarda asla ilana çıkma, web sitesinden yayımlama ya da mülakat yapma olmadı. Bölgede işsizlik yaşanırken torpille, mülakatsız ve liyakatsiz işe alımlar görüyorduk” dediler.Yurttaşlar, Aslan’ın, Beyaz TV’de eski bir program sunucu olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Oğuz Han Öztay’ı belediyede basın ve halkla ilişkiler müdür vekili olarak atadığını, TÜGVA Edremit İlçe Temsilcisi Doğan Nurses’i de başkan yardımcısı olarak görevlendirdiğini söylediler. Yurttaşlar, Nurses’in halen başkan yardımcılığı görevine devam ettiğini, bunun yanısıra belediyede iki müdürlüğü de yürüttüğünü de kaydetti. Sinan Aslan’ın yakın çevresinden liyakatsiz olarak işe aldığı iddia edilen isimler şöyle: “Oğuz Han Öztay’ın YYÜ’den arkadaşı Öğretim Görevlisi Metin Öndeş’in oğlu Muhammed Bilal Öndeş, Oğuz Han Öztay’ın arkadaşı Tayyar ÖzçiçekYazı İşleri Müdürü Ceren Arat’ın kardeşi Soner Arat, Ceren Arat’ın kuzeni Ezgi Arat, 19. dönem Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz’ın yeğeni Uğur Kaçmaz, Sinan Aslan’ın koruma şoförü Hüseyin Karakuş’un oğlu Hamza Bilal Karakuş, Van TSO üyesi Veysel Durmaz’ın kızı Tuğbanur Durmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Çakırtaş’ın kızı Rabia Çakırtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman’ın oğlu Muhammed Semih Duman.”Öte yandan, Sinan Aslan yerine, geçen aylarda Van İpekyolu İlçesi Kaymakamı ve Van İpekyolu Belediyesi kayyumu olarak İhsan Emre Aydın atandı. Aydın, göreve gelir gelmez, Oğuz Han Öztay ve Ceren Arat’ı görevden aldı. Aydın, geçen hafta ise Özel Kalem Müdürü İlhami Çanga, Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Yaşin, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sara Aslan’ın görevine son verdi.