Samanyolu Haber /Politika / AKP kazanana kadar seçim bitmez! /02 Ocak 2021 19:06

AKP kazanana kadar seçim bitmez!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminin tekrarlanması yönünde verilen mahkeme kararını "evlere şenlik" diye niteledi.

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İzmir 2'nci İdare Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) belediye meclis üyesi Deniz Karakurt'un kazandığı Menemen Belediye Başkan vekilliği kur'a seçimini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) adayı Aydın Pehlivan'ın müracaatı doğrultusunda "tekrarlanmasına" hükmetti.

Mahkeme kararının akabinde İzmir Valiliği, Menemen Belediyesi'ne kur'anın 4 Ocak Pazartesi günü tekrarlanması için resmi yazı gönderirken, karar CHP cenahında infiale yol açtı.

CHP İzmir il başkanlığı ve ilçe örgütleri ile partililer sosyal medyada "AKPçıkanakadarmı" etiketi altında karara tepki gösterdi.

TORUN: BEĞENMEDİM BAŞTAN MIZIKÇILIĞI

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de sosyal medyada kararı eleştirdi. 

Torun, "Beğenmedim, baştan Mızıkçılığı Menemen'de" mesajını paylaşırken, İzmir İl Başkanı Yücel ise "Menemen halkının iradesine göz dikenler kurada #AkpÇıkanaKadarMı kurayı yenileyecekler. Bu karar hukuki değil siyasidir." mesajını paylaştı.

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