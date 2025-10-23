AKP kazanıncaya kadar mı? Bayrampaya Belediyesi'nde yeni seçim tarihi belli oldu!

Ancak AK Partili meclis üyesi İbrahim Akın’ın itirazı üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararıyla Bayrampaşa’da yeniden seçim süreci başlatıldı.









YENİDEN SEÇİM SÜRECİ

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçimi yapılmış, CHP’nin adayı İbrahim Kahraman kura çekimi sonucunda seçimi kazanmıştı.İstanbul Valiliği, Bayrampaşa’daki Belediye Başkanvekili seçiminin tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi’nin Belediye Başkanı Vekili’ni seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00’da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür.”Valiliğin açıklamasına göre Bayrampaşa Belediye Meclisi, belirlenen tarihte toplanarak yeni başkanvekili seçimini gerçekleştirecek. Seçim, iki kez üst üste CHP lehine sonuçlanan önceki oylamaların ardından üçüncü kez yapılmış olacak.