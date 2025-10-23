AKP kazanıncaya kadar mı? Bayrampaya Belediyesi'nde yeni seçim tarihi belli oldu!

Ancak AK Partili meclis üyesi İbrahim Akın’ın itirazı üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararıyla Bayrampaşa’da yeniden seçim süreci başlatıldı.
VALİLİK SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI
İstanbul Valiliği, Bayrampaşa’daki Belediye Başkanvekili seçiminin tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi’nin Belediye Başkanı Vekili’ni seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00’da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür.”
YENİDEN SEÇİM SÜRECİ
Valiliğin açıklamasına göre Bayrampaşa Belediye Meclisi, belirlenen tarihte toplanarak yeni başkanvekili seçimini gerçekleştirecek. Seçim, iki kez üst üste CHP lehine sonuçlanan önceki oylamaların ardından üçüncü kez yapılmış olacak.