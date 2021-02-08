Samanyolu Haber /Gündem / AKP kendi anketiyle şoke oldu! /08 Şubat 2021 10:51

AKP kendi anketiyle şoke oldu!

Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesinin etkili ve şeffaf olduğuna dair halk desteği giderek azalıyor. Geçen yıl mart ayında yüzde 73 olan güven 2021 yılı ocak ayında yüzde 40’a indi.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının topluma etkileri ve sonuçları üzerine yapılan araştırmalar, ilginç sonuçlar ortaya koydu. 

Salgının başında “Bir yıl içerisinde kurtuluruz” diyenlerin oranı yüzde 64'ten yüzde 24’e düştü. Ayrıca toplumda her iki kişiden birinin çevresinde Koronavirüs'e yakalanan oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) ocak ayında yaptırdığı araştırmada yer alan bazı sonuçlar şöyle:

Geçen mart ayında Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının Koronavirüs hakkında doğru ve güvenilir olduklarına ilişkin algı yüzde 73 iken, bu oran ocak ayında yüzde 40’a indi.

Kişilerin yüzde 48’i Koronavirüs aşısı yaptırmayacağını belirtiyor. Devlete güvendiklerini söyleyenler arasında aşı yaptıracaklarını söyleyenlerin oranı iki kat fazla çıkıyor.

İÇKİ VE SİGARA İÇEN SAYISI ARTTI

İçki ve sigara içenlerde az oranda, vitamin kullananlarda ise daha fazla oranda artış görüldü. “İçki ve sigarayı nadiren içiyorum.” diyenlerin oranında artış gözlendi. 

Toplumun üçte biri kendini sigara tiryakisi olarak tanımlıyor. Kadınlar erkeklerden çok daha düşük oranda içki ve sigara tüketiyor. Yaş ilerledikçe her ikisinin de tüketimi düşüyor. 15-17 yaş grubundaki gençlerin 4’te biri sigara, 5’te biri içki içtiğini söylüyor.

100 KİŞİDEN 71'İ EKONOMİK KRİZ BEKLİYOR

Önümüzdeki aylarda Türkiye’de ekonomik kriz bekleyenlerin oranında aralık ayına kıyasla bir değişiklik olmadı. 

Toplumun yüzde 71’lik büyük bir kesimi kriz beklentisini korumaya devam ediyor. Kendi hayatında ekonomik zorluk bekleyenlerin oranı ise aralık ayına göre 2 puan yükselerek yüzde 64’e ulaştı.

Salgında gıda alışverişini internetten yapan kişi sayısı 2 milyona yaklaştı. Ocakta salgının başlangıcına oranla semt pazarlarına gidenlerin sayısında artış gözlendi. 

Hürriyet'in haberine göre bu dönemde internetten en yüksek oranda alınan ürünler kıyafet, aksesuar ve elektronik eşya oldu.
 
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