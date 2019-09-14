Samanyolu Haber /Gündem / AKP kendine ikinci koltuk değneği arıyor /14 Eylül 2019 09:09

AKP kendine ikinci koltuk değneği arıyor

Davutoğlu ve Babacan’ın kuracağı partilere geçmesi beklenen 40-50 arasındaki milletvekili ile Meclisteki çoğunluğu tehlikeye girecek olan Cumhur İttifakı’nda kazan kaynıyor. AKP, İYİ Parti ile teması hızlandırdı.

SHABER3.COM

AKP içerisinden çıkacak yeni partilere katılacak vekillerle Meclisteki vekil sayısı iyice düşecek olan AKP, bu sorunu İyi Parti  ile tolere etmek istiyor. 30 Ağustos resepsiyonunda gün yüzüne çıkan AKP-İyi Parti yakınlaşmasının yakında ete kemiğe bürünmesi bekleniyor.




VEKİL İSTİFALARI BAŞLIYOR
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve parti kuruluşunda yer alan ekibi bugün istifalarını açıkladılar. Davutoğlu ile birlikte hareket eden mevcut milletvekillerinin de kısa bir süre içerisinde istifa etmeleri bekleniyor. Parti kurma aşamasındaki eski bakanlardan Ali Babacan’ın da ekibinde yer alacak vekillerin istifasıyla birlikte vekil eden AKP’li milletvekili sayısının 40-50 arasında olması bekleniyor.



24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE ÇOĞUNLUĞU KAYBETTİ
Seçimlere girdiği 2002 yılından beri 2018 Haziran ayına kadar TBMM’de çoğunluğu elde tutan AKP, geçen yıl 24 Haziran seçimlerinde aldığı % 42 oyla 295 milletvekili çıkararak Mecliste çoğunluğunu kaybetmişti. Kabinede yer alan bakanların istifası sonucu AKP’nin Meclisteki vekil sayısı 291’e düşmüştü.

AKP KENDİNE İKİNCİ KOLTUK DEĞNEĞİ ARIYOR
24 Haziran seçimleri sonucu çoğunluğu kaybeden AKP, 49 milletvekili bulunan MHP ile Mecliste çoğunluğu yeniden sağlamayı başardı. AKP içerisinden çıkacak iki partiye katılması beklenen 40-50 arasındaki milletvekili ile yeniden Meclis’teki çoğunluğu kaybedecek olan AKP, şimdi kendisine MHP’nin adından ikinci bir “koltuk değneği” arıyor. AKP, bu kapsamda 39 milletvekili olan İyi Parti ile görüşmelerini hızlandırdı. AKP-İyi Parti yakınlaşması Saray’da verilen 30 Ağustos resepsiyonunda gün yüzüne çıkmıştı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP kendine ikinci koltuk değneği arıyor Sonraki Haber >>

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

200 gündür kayıplar

200 gündür kayıplar

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri

'Keziban ismine sahip olanlar ismini değiştirmeli mi?'

'Keziban ismine sahip olanlar ismini değiştirmeli mi?'

İlginç motor kazası

İlginç motor kazası

Okuldaki bu görüntüye soruşturma başlatıldı

Okuldaki bu görüntüye soruşturma başlatıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:23:53