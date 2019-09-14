AKP kendine ikinci koltuk değneği arıyor

VEKİL İSTİFALARI BAŞLIYOR

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve parti kuruluşunda yer alan ekibi bugün istifalarını açıkladılar. Davutoğlu ile birlikte hareket eden mevcut milletvekillerinin de kısa bir süre içerisinde istifa etmeleri bekleniyor. Parti kurma aşamasındaki eski bakanlardan Ali Babacan’ın da ekibinde yer alacak vekillerin istifasıyla birlikte vekil eden AKP’li milletvekili sayısının 40-50 arasında olması bekleniyor.













24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE ÇOĞUNLUĞU KAYBETTİ

Seçimlere girdiği 2002 yılından beri 2018 Haziran ayına kadar TBMM’de çoğunluğu elde tutan AKP, geçen yıl 24 Haziran seçimlerinde aldığı % 42 oyla 295 milletvekili çıkararak Mecliste çoğunluğunu kaybetmişti. Kabinede yer alan bakanların istifası sonucu AKP’nin Meclisteki vekil sayısı 291’e düşmüştü.





AKP KENDİNE İKİNCİ KOLTUK DEĞNEĞİ ARIYOR

24 Haziran seçimleri sonucu çoğunluğu kaybeden AKP, 49 milletvekili bulunan MHP ile Mecliste çoğunluğu yeniden sağlamayı başardı. AKP içerisinden çıkacak iki partiye katılması beklenen 40-50 arasındaki milletvekili ile yeniden Meclis’teki çoğunluğu kaybedecek olan AKP, şimdi kendisine MHP’nin adından ikinci bir “koltuk değneği” arıyor. AKP, bu kapsamda 39 milletvekili olan İyi Parti ile görüşmelerini hızlandırdı. AKP-İyi Parti yakınlaşması Saray’da verilen 30 Ağustos resepsiyonunda gün yüzüne çıkmıştı.