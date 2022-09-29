Samanyolu Haber /Gündem / AKP, Kıbrıs'a daha fazla asker ve silah gönderecek /29 Eylül 2022 18:34

AKP, Kıbrıs'a daha fazla asker ve silah gönderecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız" dedi.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pamukkale Üniversitesi Gençlik Buluşması'nda "İlk Ders: Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" programı kapsamında konuştu.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar: 

"Karşımıza dünya da dikilse Kıbrıs’ta, Ege’de Doğu Akdeniz’de hakkımızı, hukukumuzu korumaya devam edeceğiz. Ve bu konuda da kararlıyız.

ABD, Rum Kesimi‘ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Neymiş, ‘Kara para aklama konusunda iş birliği yapmış’ ve bunu ödüllendirmek için bu uygulama yapılmış. Silah dışında başka verecek bir şeyiniz yok mu? Para verin. İhtiyaçları da var. Bu silahı kime karşı vereceksiniz? Biz de ne yapacağız; Kıbrıs Türkü'nü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP, Kıbrıs'a daha fazla asker ve silah gönderecek Sonraki Haber >>

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

NASA’dan “Armageddon” provası

NASA’dan “Armageddon” provası

Rusya’da okula silahlı saldırı

Rusya’da okula silahlı saldırı

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:23:26