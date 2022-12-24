AKP, Kılıçdaroğlu'nun bir vaadini daha hayata geçiriyor

CHP, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer," anaokullarında ücretsiz yemek dağıtılacak" açıklamasına ilişkin olarak "İktidarımıza 6 ay kala halkımızın bir sorununa daha çözüm sağladı! Teşekkürler Kılıçdaroğlu" dedi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 26 Kasım'da eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "İktidara gelir gelmez okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçireceğiz" demişti.



Daha önce Kılıçdaroğlu'nun KYK kredi faizlerini sileceğini açıklamasının ardından iktidar faizleri silmişti. Özer'in anaokulda yemekleri ücretsiz dağıtacağı haberi yine Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını akıllara getirdi.





Bakan Özer'in açıklamalarının ardından polemik yeniden alevlendi. CHP'nin, resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde:







"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iktidarımıza 6 ay kala halkımızın bir sorununa daha çözüm sağladı! Kesin çözüme ise 6 ay kaldı. Teşekkürler Kılıçdaroğlu!"





Açıklamanın devamında Kılıçdaroğlu'nun, 21 Aralık'taki, "Ülkemin tüm çocukları mutlu olmayı hak ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle çocuklarımız için gece gündüz çalışan belediye başkanlarımız var. İktidara geldiğimizde Beslenme Saati tüm okullarda uygulanacak. Devlet, çocuklarının hep yanında olacak" paylaşımı da hatırlatıldı.

