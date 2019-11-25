Samanyolu Haber /Politika / AKP kılını bile kıpırdatmadan CHP karıştı... Hakaretler havada uçuşuyor /25 Kasım 2019 13:12

AKP kılını bile kıpırdatmadan CHP karıştı... Hakaretler havada uçuşuyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının odağındaki Muharrem İnce'ye, açıklamalarından dolayı tepki gösterdi. Özkoç, "Kanıtın varsa konuş, yoksa sus. İnce, dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin" dedi.

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CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'de gizlice Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiası tartışmalara yol açtı. 

İddianın odağında bulunan İnce, bu haberin 'CHP Genel Merkezi içindeki çete tarafından' servis edildiğini ileri sürdü ve dün yaptığı açıklamada “Onlar kendilerini iyi bilirler, mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır” ifadesini kullandı.

Star gazetesi de bugün konuya ilişkin olarak şunları yazdı:

"Kulislere o tatille ilgili şu iddia yansıdı: Bülent Kuşoğlu, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç yazın Çeşme’de bir iş adamının teknesinde tatil yaptı. Kuşoğlu iddianın kaynağı olan isme ait internet sitesinde köşe yazıyor."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kendisinin adının anılmasının ardından kişisel Twitter hesabında Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. Özkoç şunları kaydetti:

"Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus. İnce, dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin."

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