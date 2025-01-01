AKP kıyak üstüne kıyak yaptı ama borcunu yine ödemiyor

Demirören Holding, 2018 yılında Hürriyet, CNN Türk, Kanal D gibi kurumları bünyesinde barındıran Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası’ndan kredi kullandı. Ancak ancak geri ödemeye gelince aksaklık üstüne aksaklık yaşandı.





Sözcü'de yer alan habere göre TBMM’ye sunulan Ziraat Bankası Sayıştay raporuna göre, XX048588 müşteri numarasıyla takip edilen Demirören Grubu’na banka yönetimi tarafından 2018 yılında 700 milyon dolar proje kredisi 100 milyon dolar da işletme kredisi olmak üzere 800 milyon dolar verildi. 2 yıl anapara ödemesiz, 10 yıl vadeli verilen krediye yüzde 6.5 faiz uygulandı.





İKİ KEZ YAPILANDIRILDI

Ancak daha sonra işletme sermaye kredisi 100 milyondan 250 milyon dolara çıkarıldı. Firma ödemelerde zorlanacağını belirterek kredinin yapılandırılmasını istedi. Banka yönetimi 2019’da ilk yapılandırmayı yaptı, 2022’de de ikinci bir yapılandırma daha istedi. Faiz de önce yüzde 6’ya sonra yüzde 4’e düşürüldü.





Sayıştay, iki kez yapılandırmasına rağmen bu süreçte ‘teminatlar dışında tahsilat sağlanamadığını’ rapor etti. Firmanın kredi anapara ödemesini dahi vade tarihine göre eksik yaptığını belirterek, şu uyarılarda bulundu:





‘YASAL TAKİBE ALINSIN’

“Kullandırılan kredilerin tahsil ve tasfiyesinin sağlanabilmesi için firmanın finansal yapılarının yakından takip edilmesi, yapılandırma koşullarında aksamaların yaşanması halinde yasal takip dahil her türlü tedbirin zaman geçirilmeden alınması önem arz

etmektedir.”





ZARARDAKİ FİRMAYA KREDİ

SAYIŞTAY raporunda, firmanın mali durumuna yönelik raporlarda, grubun faaliyet kârı dahi elde edemediği, krediden önceki son 3 yıl itibariyle 2015 yılında 131 milyon, 2016 yılında 86 milyon ve 2017 yılında 264 milyon lira dönem zararı ettiği tespiti yaptı.





GAZETE BİNASINI BANKAYA DEVRETTİ

DOĞAN Holding’den satın alınan Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve birçok medya kanalı ve gazete için kredi çeken Demirören Holding, bu yıl ödemesi gereken 70 milyon dolarlık taksidin bir kısmını karşılamak için yayın grubuna ait çok sayıda gayrimenkul ve taşınmazı Ziraat Bankası’na devretti.