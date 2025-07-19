Samanyolu Haber /Gündem / AKP Kızılcahamam kampından haber yapan gazetecilere gözdağı /19 Temmuz 2025 15:27

AKP Kızılcahamam kampından haber yapan gazetecilere gözdağı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'ın AKP Kızılcahamam kampından kulis haber yapmamaları, aksi halde akreditasyonların iptal edileceği konusunda gazetecileri uyardığı iddia edildi.

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AKP’nin hafta sonu Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği kamptan kulis haber yapan gazetecilerin akreditasyonların iptal edileceği yönünde tehdit edildikleri ortaya çıktı.

AKP’li Acar Gazetecileri Uyardı

Nefes gazetesinde Tarık Işık ve Mahmut Aydın tarafından hazırlanan ‘Duvarları dili olsa’ köşesinde gazetecilere yönelik AKP’nin uyguladığı baskıya yer verdiler. AKP’nin Kızılcahamam kampından dışarı yansıyan kulis bilgileri uzun süre ülke gündemde yer aldı ve tartışıldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar bir adım daha ileri giderek gazetecileri kulis haber yapmamaları konusunda uyardı.

Kulis Haber Yapmamaları İstendi

Gazete konuyla ilgili bölüm şöyle yer aldı:

“AKP’nin tanıtım ve medyadan sorumlu yeni Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Kızılcahamam’da gazetecileri Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu toplantıları dahil basına kapalı toplantılardan kulis haber yapmamaları yönünde uyardı. Acar, aksi halde akreditasyonlarının iptal edileceğini söyledi. Bunun anlamı “Haber yapmayın, verilenle yetinin.” Acar, aba altına bile gerek duymadan açıkça sopa gösterdi. Etraflarında uygun gördükleri kurumların muhabirlerini görmeye alışık AKP’liler bir kez daha basın özgürlüğüne darbe vurarak tarihe geçti.”

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