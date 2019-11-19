AKP ‘Kombassan' gibi şirketleri kurtarmak için harekete geçti

AKP’li milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren "Dijital Hizmet Vergisi Kanunu" İle "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ne eklenen geçici madde ile çok ortaklı şirketlere açılan binlerce davanın düşürülmesi planlanıyor.





BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, eski adı Kombassan olan, yurt dışında yaşayan binlerce yurttaştan para toplayarak mağduriyete sebep olan, bu yolla "sebepsiz zenginleştiği" iddiasıyla yöneticileri yargılanan ve hüküm giyen Bera Holding gibi şirketleri kurtaracak düzenleme ile on binlerce avrosu dolandırılan yurttaşlar yeni bir mağduriyet yaşayacak. Düzenleme ile binlerce yurttaşa ortaklık verilerek, davalar düşürülecek.





MAHKEME KARARLARI YOK SAYILDI





Konuyla ilgili konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Meclis'e getirilen düzenlemeyle mahkeme kararlarını yok sayılacağını söyledi. Çakırözer, “Dolandırılan on binlerce insanımız büyük travmalar yaşadı, intihar edenler, aile düzeni dağılanlar oldu. Bugüne kadar devlet bu 70 bin yurttaşımıza destek çıkmadı, onları kaderlerine terk etti. Ta ki mahkemeler bu dolandırıcılara ‘dur’ diyene kadar. Yargıtay mahkeme kararlarını onaylayınca bu holding yöneticileri paniklediler, lobi çalışması başladı ve sonucunda bu teklife ilgili düzenleme eklendi. Mağdurlar, onları mağdur edenlerin ortakları yapılıyor. O hisselerin hiçbir maddi karşılığı olmayacak ama o dolandırıcılar, adı ‘A’ olsun, ‘B’ olsun, bu holdinglerin kaymağını yemeye devam edecek” diye konuştu.





‘HİSSELERİMİZ TAVAN YAPTI' İTİRAFI





Torba Teklif'in Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında konuşan Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı, AKP’li eski Bakan Ali Rıza Alaboyun, “Hisselerimiz tavan yaptı” demişti. Muhalefet milletvekillerinin tepki gösterdiği o konuşmasında Alaboyun, “Teklifin komisyonda görüşüleceği duyulur duyulmaz, borsa yüzde 1 civarında değer kaybederken bizim hissemiz tavan yaptı” dedi.





Bu sözlerin ardından söz alan HDP’li Garo Paylan ise Alaboyun’a tepki göstererek, “Bu çok ciddi borsa manipülasyonunu gösterir ve bir skandaldır. Bu bir suçtur. Sermaye Piyasası Kurulu’na bir suç duyurusunda bulunacağız” demişti.