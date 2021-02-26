AKP kongreleriyle ilgili konuşamadı, ücretsiz aşı faturasına 'ticari sır' dedi





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sona erdi. Bilim kurulu görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Basın toplantısının soru cevap kısmında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği, ''Çin'den gelen 1 milyon doz ücretsiz aşının Keymen şirketi tarafından Devlet Malzeme Ofisi'ne her bir dozu 12 dolardan fatura edilip edilmediği'' sorusuna yanıt veren Koca, ''Ülkeler arası ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz. Ülkeler arasında bunun ilişkileri etkileyebileceğini ve ücret ve benzeri noktalarda bunun ticari sır olarak kalmasını sözleşmeye de konduğunu ve bu nedenle de fiyatı özellikle söylememiştim ama şunu ifade etmiştim: Biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza alan ülkeyiz'' ifadelerini kullandı.





"Sosyal mesafesiz full dolu AKP kongrelerini nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Koca, "Bulaş yakın temasla artıyor. Vatandaşımıza kapalı alanlardan uzak kalmalarını ifade etmiştik. Bunun üzerine bir şey söylemem fazla olur" ifadelerini kullandı.