Samanyolu Haber /Gündem / AKP kongresinde adaylık krizi çıktı /28 Ağustos 2020 19:48

AKP kongresinde adaylık krizi çıktı

AKP’nin Manisa Turgutlu’daki ilçe kongresinde adaylık arbedesi yaşandı. Adaylığı düşürülen Zekeriya Kaya, sahneye çıkarak kürsüyü tekmeledi.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki AKP ilçe başkanlığı kongresinde mevcut başkan Serkan Baş'ın karşısına çıkan Zekeriya Kaya'nın il delege listesine 1 kişi fazla yazdırmasından dolayı adaylığı düşürüldü. Kaya, sahneye çıkarak kürsüye tekme attı. Manisa’nın Turgutlu İlçesinde AKP İlçe Başkanlığı 7.olağan genel kurulunda mevcut başkan Serkan Baş ile aday olduğu açıklayan Zekeriya Kaya’nın listeleri yarışacaktı.

AKP KONGRESİNDE ADALET SESLERİ!

Aday olabilmesi için yeterli imzayı toplayan Zekeriya Kaya tam seçime hazırlanırken divan heyeti tüzük gereği 61 kişi olması gereken il delegesine 62 kişi yazdığı gerekçesiyle seçime dahil edilmedi. Karara büyük tepki gösteren Zekeriya Kaya, Divan Başkanı AKP MYKY üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a yönelerek “Adalet, adalet” diye bağırdı. 

İki taraf arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken Zekeriya Kaya ve ekibi kongre alanını terk etti. Sisteme tepki gösteren Zekeriya Kaya sert bir dille sitem etti. Sinirini kürsüden çıkartan aday Kaya, kürsüyü tekmeleyerek yere düşürdü.

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