Samanyolu Haber /Gündem / AKP kongresinde 'bayrağa saygısızlık' tartışması /15 Eylül 2020 09:25

AKP kongresinde 'bayrağa saygısızlık' tartışması

AKP Tekirdağ Marmaraereğlisi 6’ncı Gençlik Kolları Olağan Kongresi önceki gün belediye düğün salonunda yapıldı.

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'Gençsin önce yürü, inandığın yolda yürü” sloganıyla yapılan kongrede, delegelerin ve izleyicilerin oturacağı sandalyelerin arkasına Türk Bayrağı konuldu. Kongre boyunca delegeler ve konuklar, bayraklara yaslandı, kimi de üzerine oturdu. Bazı bayraklar buruşturulmuş şekilde sandalyelerde kaldı.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, kongreden fotoğraf paylaşarak, “Birileri, Türk Bayrağı'nın üzerine oturulamayacağını hatırlatsaydı keşke. Bilmiyorduk, düşünemedik, gerekçe bile olamaz. Bayrak Kanunu demiyorum, çünkü saygıyı kanun sağlamaz. Asıl olan milli şuurdur” dedi.

Koncuk,  AKP'nin kendisini sürekli ‘yerli ve milli' olarak tanımladığını, diğerlerini de gayrı milli olmakla itham ettiğini hatırlattı. Koncuk, şunları kaydetti:

HANİ YERLİ VE MİLLİ?

“Fakat bu görüntüler AKP teşkilatlarının milli olmak konusunda, hiç de hassas davranmadıklarını gösteriyor. Türk Bayrağı'nın üzerine oturup bunun yanlış olduğunu hiç düşünmemek, milli olmanın neresinde var? Bayrak Türk çocuğunun baş üstünde taşıması gereken bir semboldür. Bunu yapmak hem kendimize hem de ecdadımıza ve şehitlerimize saygının gereğidir. Bu görüntülere sebep olanlar milletimizden özür dilemelidir.”
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