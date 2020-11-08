Samanyolu Haber /Politika / AKP kongresinde o partinin bayrağı asıldı /08 Kasım 2020 20:15

AKP kongresinde o partinin bayrağı asıldı

AKP'nin Kocaeli İl Kongresi'nde parti bayraklarının yanı sıra bir sandalyenin üzerine liderliğini eski bakanlardan Ali Babacan'ın yaptığı DEVA Partisi'nin bayrağının da konulduğu görüldü.

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AKP Kocaeli İl Kongresi'nde AKP bayrakları arasına karışan DEVA Partisi bayrağı, misafirlerin oturacağı koltuğa asıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kocaeli Koz Gazetesi'nden Mehmet Kaya'nın haberine göre, AKP kongresinde çok konuşulacak bir hata meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen ve mevcut başkan Mehmet Ellibeş'in tek aday olarak girdiği kongrenin hazırlıkları sırasında partililer tarafından alana getirilen AKP bayraklarının arasına, kuruculuğunu eski Bakan Ali Babacan'ın üstlendiği DEVA Partisi'nin bayrağı karıştı.

Görevliler de bayrağın AKP bayrağı olduğunu düşünerek, misafirlerin oturacağı sandalyelerin üzerine bıraktı. 

Yaşanan olayın ardından salonda bulunan ekiplerin, konu ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.  

İşte o görüntüler:


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