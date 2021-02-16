Olaylı geçen AKP Konya İl Kongresinden adaylığı divan tarafından kabul edilmeyen Müşerref Özden, “Parti zenginler kulübü haline geldi” diyerek partilileri suçladı.





AKP Konya İl Teşkilatının 7. Olağan Kongresi olaylı geçti. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda yapılan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da video konferans aracılığıyla katıldığı kongrede adaylık krizi yaşandı.





İl başkanlığı için adaylığını açıklayan Müşerref Özden’in adaylığı Divan’da kabul edilmedi. Bunun üzerine Özden duruma tepki gösterdi. Polisler tarafından engellenen Özden, daha sonra kongre salonunu terk etti.





TEPKİ OLARAK SALONU TERK ETTİM





Özden yaşananları Sözcü gazetesine anlattı. Bazı partililerin kendisini kongre salonuna dahi almak istemediklerini söyleyen Özden: “Benim tepki göstermem üzerine zoraki salona girebildim. Daha sonra adaylık listemi divana verdim ve listem kabul etmeyerek beni oyaladılar. Divan daha sonuçlanmadan AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta aday olarak Hasan Angı’nın ismini söyledi. Ben tepki gösterince divanda adımı söylediler. Ben de duruma tepki olarak salonu terk ettim” dedi.





MAALESEF PARTİ KALESİNDE KAYBEDİYOR





Suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Özden: “Maalesef AKP kendi kalesinde kaybediyor. Sözde Ömer gibi olanlar, Ömer gibi olanlara savaş açıyorlar. Parti zenginler kulübü haline geldi” diye konuştu.





MEVCUT BAŞKAN YENİDEN SEÇİLDİ





Öte yandan, tek liste ile seçime gidilen kongrede mevcut başkan Hasan Angı yeniden AKP Konya İl Başkanlığına seçildi.