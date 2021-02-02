Samanyolu Haber /Gündem / AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu /02 Şubat 2021 15:38

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

AKP Avcılar ilçe kongresi seçiminde çift liste kaynaklı yaşanan kavgada ikinci adayın çıkmasına izin verilmedi.

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul Avcılar AKP ilçe kongresinde çift listeden kaynaklı yaşanan gerginlik kavgaya döndü.

Kongrede aday olmak isteyen tarafın liste verilmesi engellenirken iki taraf arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı. Liste vermek için kongre başkanlık katibine liste vermek isteyen partililer, diğer partililerce engellendi.

Liste vermesi engellenen bir AKP’li ise yaşanan engelleme sonrasında “AK Parti demokrasiden bahsediyor, adaletten bahsediyor o halde kendi teşkilat mensubunun demokratik bir şekilde yarışmasına izin verecek” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.
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