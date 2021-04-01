Samanyolu Haber /Gündem / AKP kongresinden sonra kimler koronavirüse yakalandı /01 Nisan 2021 12:18

AKP kongresinden sonra kimler koronavirüse yakalandı

AKP 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldıktan sonra koronavirüse kimler yakalandı

SHABER3.COM

Pandemi koşullarında Ankara Kapalı Spor Salonunda binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi ve ortaya çıkan görüntüler büyük tartışma konusu olmuştu.

İstanbul Milletvekili Adıgüzel, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katılan ve Koronavirüs'e yakalanan bazı AKP'lileri gösteren sosyal medya paylaşımlarını derleyip liste haline getirdi.

Adıgüzel, sosyal medya hesabından paylaştığı listeyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Lebaleb dolu AKP kongreleri yüzünden virüs tüm Türkiye’de yeniden yayıldı dediğimizde bu konuyu gündemde tutmayalım diyordunuz. Bakın teşkilatınızdan bir çok kişi pozitif çıkmış belki bir geçmiş olsun demek istersiniz" diye seslendi.

İşte Onursal Adıgüzel'in paylaşımı: 



Adıgüzel'in yaptığı derlemeye göre AKP Kongresi sonrasında Koronavirüs'e yakalandığını duyuran AKP’liler şöyle:

“AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve eşi, AKP Kütahya Milletvekili Ceyda Erenler ve eşi, Eski AKP Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, AKP Taşlıçay İlçe Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, AKP Eleşkirt Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Dırbo, AKP Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, AKP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Zahid Bayram, Eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, AKP Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, AKP Bolu İl Başkan Yardımcısı İlker Aktaş, AKP Aybastı İlçe Başkanı Fazlı Eren'in, AKP Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur, AKP Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul.”
Melih Gökçek "Test yaptırdık" demişti
Tepki çeken görüntülere yanıtı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek vermişti. Gökçek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle bir salonda toplandığımız için bizi tenkit ediyorsunuz. Biz bütün delegeler dün Genel Merkez'de Covid testi yaptırdık. Salona giren tek Covid'li delege yok" demişti.
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