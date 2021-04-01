AKP kongresinden sonra kimler koronavirüse yakalandı

Pandemi koşullarında Ankara Kapalı Spor Salonunda binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi ve ortaya çıkan görüntüler büyük tartışma konusu olmuştu.





İstanbul Milletvekili Adıgüzel, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katılan ve Koronavirüs'e yakalanan bazı AKP'lileri gösteren sosyal medya paylaşımlarını derleyip liste haline getirdi.





Adıgüzel, sosyal medya hesabından paylaştığı listeyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Lebaleb dolu AKP kongreleri yüzünden virüs tüm Türkiye’de yeniden yayıldı dediğimizde bu konuyu gündemde tutmayalım diyordunuz. Bakın teşkilatınızdan bir çok kişi pozitif çıkmış belki bir geçmiş olsun demek istersiniz" diye seslendi.





İşte Onursal Adıgüzel'in paylaşımı:











