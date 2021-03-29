Samanyolu Haber /Gündem / AKP kongresine katılan AKP’li vekil coronaya yakalandı /29 Mart 2021 08:59

AKP kongresine katılan AKP’li vekil coronaya yakalandı

Geçtiğimiz günlerde yapılan AKP kongresine katılan Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

SHABER3.COM

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tamer, “Bugünkü yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Ankara Şehir Hastanesinde yattığımı belirtir dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum” ifadelerini kullandı.


AKP KONGRESİNE KATILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde AKP, 7. Olağan Büyük Kongresini gerçekleştirmişti. Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden genel başkanlığa seçildiği kongreye 81 ilden binlerce partili, STK temsilcileri ve davetliler katılmıştı.

Kongrenin yapıldığı salonda ve salon dışında binlerce kişi corona virüs tedbirlerine aldırış etmemişti. Tartışmalara neden olan lebaleb kongreye Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de katılmıştı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP kongresine katılan AKP’li vekil coronaya yakalandı Sonraki Haber >>

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

Facianın eşiğinden dönüldü: İşte Helikopterin düşme anı

Facianın eşiğinden dönüldü: İşte Helikopterin düşme anı

Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde patlama

Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde patlama

Aracı yanlış yere park ettiğini geç fark etti

Aracı yanlış yere park ettiğini geç fark etti

Bir gün hukuk geri döndüğünde...

Bir gün hukuk geri döndüğünde...

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

Uçak pistinde korku dolu anlar

Uçak pistinde korku dolu anlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:27:03