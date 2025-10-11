AKP konut kiralarına yüzde 20 zam yapacak karar arefesinde

Vergi kanunlarında değişiklik öngören yeni kanun teklifi kapsamında, gayrimenkul kira gelirlerinde önemli bir düzenleme gündemde. Yeni teklif yasalaşırsa, mesken olarak kiraya verilen taşınmazlardan elde edilen kira gelirleri üzerinden yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacak.





Buna göre, tutarı ne olursa olsun tüm kira gelirleri, banka veya PTT’de açılan özel hesaplar aracılığıyla tahsil edilecek ve tahsilat üzerinden stopaj uygulanacak. Düzenleme, kira gelirlerinde kayıt dışılığı azaltmayı hedefliyor.





EMEKLİLER İÇİN İSTİSNA KORUNACAK





Tek gelir kaynağı sosyal güvenlik aylığı olan emekliler açısından mevcut istisna uygulaması devam edecek.





Emeklilerin kiraya verdikleri tek konuttan elde ettikleri gelirin 47 bin TL’yi aşan kısmı için stopaj uygulanacak. Bu sınırın altındaki kira gelirleri için kesinti yapılmayacak.





Eğer kira gelirleri banka ya da PTT hesapları dışında bir yöntemle tahsil edilirse, eksik tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte ev sahibinden tahsil edilecek.





YÜKSEK HARCAMA YAPANLAR YAKINDAN İZLENECEK





Yeni düzenleme kapsamında, bir yıl içinde yaptığı harcamaların toplamı 12 milyon TL ve üzeri olan kişilerin gelir ve harcama farkları da mercek altına alınacak.





Vergiye tabi gelirleriyle harcamaları arasında %20 veya üzeri fark tespit edilen kişilerden açıklama istenecek. Bu açıklamalar, “özel gider bildirimi” adı altında yapılacak. Kaynağı belgeleyemeyenler, açıklayamadıkları tutar üzerinden vergilendirilecek.





Şans oyunlarından kazanılan paralar, gayrimenkul satış gelirleri veya alınan borçlar gibi kaynaklar da açıklama için kullanılabilecek. Ancak bu beyanların kayıt ve belgelerle desteklenmesi şart olacak.





TAPU İŞLEMLERİ VE ARAÇ DEVRİNE YENİ HARÇLAR





Milliyet’in haberine göre, Teklifle birlikte tapu işlemlerinde düşük bedel beyan edenler için cezalar da artırılıyor. Tapuda gerçek satış bedelinden daha düşük bir tutar üzerinden harç ödendiğinin tespiti halinde, mevcut yüzde 25 ceza yerine 1 katı ceza uygulanacak.





Ayrıca araç devri işlemlerinde de yeni harç uygulamaları getiriliyor. Noterlerde yapılan sıfır araçların ilk tescil işlemlerinden ve ikinci el araç satış ve devirlerinden en az 1.000 TL “nispi noter harcı” alınacak. Mevcut istisnalar kaldırılacak.





Kanun teklifindeki düzenlemeler, hem kira gelirlerinde hem de yüksek harcamalarda kayıt dışılığın önüne geçmeyi hedefliyor. Maliye, banka hareketleri, tapu ve noter kayıtları gibi verileri çapraz kontrol ederek gelir-harcama farklarını tespit edecek.