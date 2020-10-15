Samanyolu Haber /Gündem / AKP köprülerden çift taraflı para almaya başlamış, kimsenin haberi yok! /15 Ekim 2020 10:00

AKP köprülerden çift taraflı para almaya başlamış, kimsenin haberi yok!

Tek yönlü ücret alındığı belirtilen 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden “aynı günde geçilmezse” iki yön geçişinde ayrıca ücretlendirildiği söyleniyor.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, köşesinde okur mektuplarına yer verdi. Altaylı’nın okurlarından biri mektubunda kendisinden Boğaz Köprülerinden iki yönde de ücret alındığını yazdı. Okur, Karayolları’nın konuyla ilgili kendisine, “Aynı günde gidiş ve dönüş gerçekleşmez ise ücret alınır” bilgisi verdiğini paylaştı.


‘Boğaz Köprülerinden iki yönde de ücret alınıyor mu?’ başlıklı yazıda okurlardan biri kendisinden Boğaz Köprülerinden iki yönde de ücret alındığını, “28.08.2020 tarihinde 15 Temmuz Köprüsü’nden Asya- Avrupa yönüne satın aldığım yeni aracım ile geçtim, sonrasında HGS bakiyeme baktığımda ücret olarak 10.50 kuruş kesildiğini gördüm. Karayollarının sitesinde ücret tek yönlü olarak alınılır denilmekte ve yıllardır uygulama bu yönde diye biliyoruz. Buna rağmen dönüşte de ücret alındığını görünce şaşırdım” sözleriyle ifade etti.

Bilgi almak için Karayolları’nı aradığını söyleyen okur, kendisine “Aynı günde gidiş ve dönüş gerçekleşmez ise ücret alındığı” cevabının verildiğini belirtti.
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