AKP koridorlarında konuşulan flaş Demirtaş ve Kavala iddiası!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrıdan sonra DEM Parti’nin İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmesi ve sonrasında siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretler gündemdeki yerini koruyor.





İMRALI HEYETİNDEN KRİTİK ZİYARETLER

Öte yandan DEM Parti'nin İmralı heyeti siyasi parti ziyaretlerinin ardından, kritik iki ziyarette daha bulunacak.





Sürecin dışında bırakılmak istendiği iddia edilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı 11 Ocak Cumartesi günü ziyaret edecek olan heyet, 12 Ocak Pazar günü ise yine eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile görüşecek.





Heyetin bu iki görüşmenin ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.





DEMİRTAŞ İÇİN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Nefes Gazetesi yazarı Nuray Babacan, bugünkü kaleme aldığı köşe yazısında yeni süreçle ilgili AKP kulislerinde konuşulanları aktardı.





"Herkes sürecin uzamaması konusunda hemfikir" olduğunu belirten Babacan, "Sürecin, Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden çıkması, Osman Kavala ve gezi tutuklularının serbest bırakılmasıyla ilgili sonuçlar doğuracağını söyleyen iyimserler de var" ifadelerini kullandı.





Bu kapsam terör örgütü lideri Öcalan’ın Kandil üzerinde etkili olacağına dair bir kanı hakimken Demirtaş’ın ise genç kuşak Kürtler üzerinde etkili olacağına dair yorumlar var.





“İKİNCİ HEYETTE AHMET TÜRK DE OLACAK”

AKP kulislerinde konuşulan bir diğer bilgi ise yerine kayyım atanarak görevden alınan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün İmralı’ya yapılacak ziyarette yer alacağı konusunda genel bir kanı bulunuyor.





BAHÇELİ’NİN ÇIKIŞINDA KİMLER ETKİLİ OLDU?

Yine kulislerde Devlet Bahçeli’nin bu çıkışının ardından eski MİT müsteşarları Emre Taner ve Şenkal Atasagun’un etkili olduğu ifade ediliyor. Bu isimler için ‘aynı kuşak’ ifadesi kullanılırken Öcalan’ın da o dönemin figürlerinden olduğuna dikkat çekiliyor.







