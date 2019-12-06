AKP kulisi: Erdoğan en küçük suçta bile ceza indirimine karşı çıkıyor

Bahçeli önceki gün af tasarısının geri çekilmesini "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim" diye açıkladı.







Cumhuriyet'in haberine göre Bahçeli’nin infaz düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklama sonrasında gözler AKP’nin nasıl bir karar alacağına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtdışında olması nedeniyle parti tavrı netleştirilemediği için parti kulislerinde farklı değerlendirmeler yapıldı.





Bir parti yöneticisi, MHP’nin af talebi ve yasa teklifi üzerine infaz yasasında değişiklik çalışması başlatıldığını, aslında bu konuda çok da istekli olmadıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en basit suçta bile ceza indirimi istemediğine dikkat çekti.





Aynı yönetici, “Biz de çok heveslisi değiliz. Cumhurbaşkanı MYK’de bu işe tümden karşı çıktı. Bahçeli’nin bu çıkışı bizi rahatlattı, bu saatten sonra infaz düzenlemesi rafa kalkar” değerlendirmesini yaptı.





Bazı parti yöneticileri ise cezaevlerinde büyük bir beklenti oluştuğunu, bu noktadan sonra infaz düzenlemesinin bir şekilde çıkarılmasının zorunlu hale geldiğine dikkat çekerek “Bahçeli oluşan bu beklenti nedeniyle bizi köşeye sıkıştırıyor. Uyuşturucu suçları ile örgüt suçlarının da infaz kapsamına alınmasını istiyor. Şu aşamadan sonra infaz konusunda geri adım atılması çok zor” görüşünü dile getirdi.





Bazı parti yöneticileri de Bahçeli’nin kendi teklifleriyle AKP’nin hazırladığı teklif arasında fark oluşması üzerine rahatsızlık duyduğunu belirterek “Eğer bunlar uzlaştırılmazsa, ortak bir metne dönüşmezse teklifimizi askıya alırız, siz kendi teklifinizi geçirin diyor. Bu haklı bir rahatsızlıktır. İnfaz gibi konular mutlak suretle bütün partilerin uzlaşmasıyla çıkarılabilecek meseledir. Görüşmelerimizi sürdürür ve uzlaşma ararız. Farklılıkları aşarak bir ortak teklif getirebilirsek muhalefetle de görüşerek TBMM gündemine alırız” değerlendirmesini yapıyor.





AKP kulislerinde, Cumhur İttifakı’nda kriz yaşanmaması için infaz düzenlemesiyle ilgili çalışmalara bir süre daha devam edilebileceği, sorunun zamana yayılacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenlemenin kapsamı konusunda ikna edilememesi durumunda teklifin rafa kaldırılabileceği kaydediliyor. Parti yöneticileri, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin konuyla ilgili bir araya gelebileceği beklentisini de dile getiriyor.