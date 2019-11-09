Samanyolu Haber /Politika / AKP kulisi: Pelikancılar iki bakanı götürecek /09 Kasım 2019 12:05

AKP kulisi: Pelikancılar iki bakanı götürecek

AKP’de son yaptırılan kamuoyu araştırmalarından istenilen sonucun çıkmaması sonrası moral bozukluğu yaşandığı, kulislerde parti içi çekişmenin iki bakanın değişimine neden olabileceği konuşuluyor.

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Yeniçağ'ın haberine göre, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtın da AKP oylarına olumlu bir etki de bulunmadığı söyleniyor.

Haberde aktarılana göre, anket sonuçlarının olumsuz gelmeye devam etmesi durumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede değişiklik kartını kullanacağı öne sürülüyor.

Buna göre, AKP içerisinde “Pelikancılar” olarak adlandırılan yapının hedefi haline gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın değişebileceği iddialar arasında...

Konu ile ilgili konuşan parti yönetimindeki üst düzey bir yetkilinin, “Seçmenin yerel seçimlerle başlayan rota değiştirme eğilimi sürüyor. Yaptırdığımız anketlerden çıkan sonuçlar bunu gösterdi. Barış Pınarı Harekâtı’nın da halk tarafından desteklenmesine rağmen anketlere etkisi pek fazla yansımış değil" dediği aktarılıyor.  

Haberde AKP’li yetkilinin sözlerinin devamında, “Sayın Cumhurbaşkanımız artık yeni bir hikâye yazamıyor. Hep bugüne kadar yapılan hizmetler üzerinden söylemlerde bulunuyor. Beka söylemi de karşılığını yitirmiş durumda. Artık yeni söylemlerin geliştirilmesini gerekiyor" ifadesini kullandığı iddia ediliyor.

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